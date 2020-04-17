Києво-Печерська лавра буде закритою до ухвалення іншого рішення – Шевченко

Києво-Печерська Лавра буде закритою для відвідувачів доти, доки Київська комісія питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не ухвалить іншого рішення. Про це в ефірі телеканалу «Прямий» 17 квітня заявив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

«Наразі цей об’єкт… є закритим для відвідування. Там чергують поліцейські та гвардійці. Якщо іншого рішення не буде ухвалено місцевою комісією, яка має такі повноваження, так все і залишиться - цей об’єкт буде закритий для сторонніх відвідувачів», – сказав Шевченко.

17 квітня пресслужба Києво-Печерської лаври повідомила, що через коронавірусну інфекцію помер монах Никодим, який «недавно надійшов до лаври зі Свято-Духова скиту Почаївської лаври». Це вже третя смерть від COVID-19, зафіксована в цій релігійній установі.

13 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Києво-Печерська Лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин. У Лаврі виявили понад 100 інфікованих коронавірусом.