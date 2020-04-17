Громадський транспорт в Україні запрацює не раніше ніж в червні – Криклій

Громадський транспорт в Україні запрацює не раніше ніж в червні, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю «24 каналу».

Він пояснив, що в травні в Україні спостерігатиметься пік захворюваності.

«Коли хвиля піде на пониження, тоді можна відновлювати роботу громадського транспорту, щоб він працював стабільно. Водночас ми розуміємо, що певні обмеження все одно будуть», – заявив Криклій.

Якщо, наприклад, одразу скасувати масочний режим, то це може спричинити чергову хвилю захворюваності, припускає міністр.

«Тому точно певний період транспорт працюватиме за певними критеріями. Але реалістично, що в червні-липні почнемо вже активніше працювати з громадським транспортом», – зазначив Криклій.

12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. Він мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня.

У межах карантину в Україні скасували міжміські пасажирські перевезення.