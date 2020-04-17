Британський ветеран зібрав понад 22 млн доларів для лікарів, гуляючи у дворі свого будинку

99-річний британський ветеран Том Мур зібрав 18 мільйонів фунтів (більше ніж 22 мільйони доларів) для підтримки британських лікарів, пройшовши 100 кіл на своєму задньому дворі.

Спочатку він планував зібрати тисячу фунтів (1250 доларів). Але ветерана підтримали внесками понад 800 тисяч людей. Збір коштів він закінчив 16 квітня.

«В останній війні на передовій були солдати в уніформі. Цього разу наша армія – це лікарі і медсестри. Ми це переживемо», – заявив Мур раніше цього тижня в ефірі ITV.

Томас Мур народився і виріс в Йоркширі, вчився на інженера-будівельника. Брав участь у Другій світовій війні, отримав звання капітана, пізніше був відправлений до Індії. Після війни працював інструктором у військовій школі.

За даними ВООЗ, спалах коронавірусу у Великій Британії ще наростає. За даними влади країни, там зафіксували понад 100 тисяч випадків захворювання COVID-19, більше ніж 13 тисяч людей померли.