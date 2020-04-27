Індійська поліція, чиї «паличні методи» впровадження режиму самоізоляції шокували багатьох в країні і за її межами, звернулася до засобів наочної агітації. 27 квітня вулицями кварталу Дварка в Нью-Делі дефілювали фігури в білих костюмах і червоних шоломах, увінчаних характерними відростками. За словами заступника комісара поліції Нью-Делі Ар Пі Міни, зоровий образ залишає відбиток у свідомості людей. Вони розуміють, наскільки небезпечний вірус, і отримують необхідний імпульс до дотримання заходів безпеки. Суворий карантин був введений в Індії на три тижні в кінці березня, а потім був продовжений до 3 травня. Поліцейські спочатку били порушників палицями, змушували присідати і віджиматися. На 1,3 мільярда населення зареєстровано щонайменше 28 тисяч випадків зараження. Померли 884 людини. Одужали 6,5 тисячі. (Відео Reuters)