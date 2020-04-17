Китай: в Ухані на 1290 жертв коронавірусу більше, ніж повідомляли раніше

Влада Китаю 17 квітня внесла зміни в офіційну статистику жертв коронавірусу, оголосивши, що в місті Ухань, де в грудні минулого року вперше була зафіксована нова інфекція, від неї померли на 1290 людей більше, ніж повідомляли раніше.

За даними на 16 квітня, число померлих у Китаї від коронавірусної інфекції становило 3342 – переважна більшість померло в перші два місяці розвитку епідемії. Після сьогоднішнього додавання їх стало 4632.

Влада Китаю пояснює виправлення тим, що в статистику були, зокрема, додані померлі поза лікарнями на піку епідемії, коли медичні установи не справлялися з напливом пацієнтів.

Також більш ніж на 300 збільшилася загальна кількість випадків коронавирусної інфекції в Китаї – теж за рахунок раніше не врахованих випадків в Ухані.

Всього, за уточненими офіційними даними китайської влади, коронавірус у країні виявили у більш ніж 83 тисяч людей.

У ЗМІ країн Заходу неодноразово висловлювалися підозри на адресу китайської влади в заниженні реальних даних про заражених і про жертви коронавірусу.

Президент США Дональд Трамп висловлював ці сумніви публічно, він також звинуватив Китай у тому, що той недостатньо швидко поділився з міжнародним співтовариством даними про поширення епідемії. Трамп кілька днів тому оголосив, що США призупинять фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, звинувативши цю організацію в тому, що вона надмірно довіряла Китаю.

Китайська влада відкидає звинувачення, стверджуючи, що нинішній перегляд статистики не є наслідком приховування даних про жертви.

Ухань більше ніж два місяці перебував у жорсткому карантині, який був знятий тільки на початку квітня.

Загальна кількість випадків коронавірусної інфекції в світі вранці 17 квітня наближається до 2 мільйонів 200 тисяч, на першому місці США – понад 680 тисяч. Китай на сьомому місці. Число жертв коронавірусу в світі наближається до 150 тисяч.