«Чорнобильський момент» Китаю: приховування правди є смертельним – відкритий лист

Китайська влада поводиться як СРСР у часи Чорнобиля, вважають світові експерти і політики, які критикують комуністичне керівництво Китаю за приховування правди про небезпеку коронавірусу, за переслідування вчених, які попереджали про серйозні наслідки для населення Китаю та світу та за використання політичної сили для впливу на Світову організацію охорони здоров’я.

На початку квітня 100 китайських лікарів звернулися з відкритим листом, де вони закликали «не політизувати пандемію COVID-19», що місце і обставини появи хвороби достеменно не відомі, і нікому не допомагає вказувати пальцями на Китай.

Незалежний китайський інтелектуал професор Сюй Чжанжунь, який за свою позицію опинився під домашнім арештом, назвав цей лист «сміховинною червоною (тобто комуністичною – ред.) культурою», звичним порядком у Китаї, де влада вимагає повсюдного вихваляння і звеличування себе, не припускаючи жодного критичного погляду на свої дії.

Справді, політики й державні чиновники у світі вважають, що Китай мав попередити світ про загрозу раніше. «Світ платить велику ціну за те, що вони зробили», – сказав наприкінці березня президент США Дональд Трамп, який намагався налагодити економічні та політичні стосунки з Пекіном перед епідемією.

Державний секретар США Майк Помпео звинуватив уряд Китаю у викривленні життєво важливих даних про хворобу й наголосив, що дії Китаю у відповідь на епідемію «створюють ризик для людей у всьому світі». Америка тим часом вийшла на перше місце у світі і за кількістю хворих, і за кількістю загиблих – майже 600 тисяч, і понад 23,5 тисяч відповідно.

Нині, коли кількість хворих із COVID-19 у світі наближається до 2 мільйонів, а кількість загиблих через цю хворобу перевищила 120 тисяч, а у сімох провідних країнах світу кількість хворих значно перевищує кількість хворих, про яких повідомляють у Китаї, дедалі частіше лунають звинувачення на адресу Пекіна, що Китай не сказав правди про небезпеку коронавірусу. І якби інформація про нову хворобу надходила вчасно й повністю, світ не мусив би зазнати такої катастрофи.

Епідеміологи у світі покладалися на хибні дані Китаю

Звинувачення Китаю лунають не лише з вуст політиків. Поки епідеміологи у світі не мали власного досвіду з новим коронавірусом, вони мали покладатися на дані Китаю. Наприклад, згідно з китайськими даними, смертність від хвороби сягала 2–3%. Спираючись на ці, дані уряди Британії і Швеції вирішили не запроваджувати обмежень, але коли з’явилися дані з Італії й Іспанії, де виявилося, що летальність може сягати понад 10%, важливий час, за який можна було припинити поширення хвороби, було згаяно.

Через те, що експерти й уряди вважали, що «китайський шлях» працює, вони намагалися скопіювати його кроки. Але після вияввлення, що китайська Комуністична партія спотворює дані значною мірою, такі заходи не мали сенсу, бо вони руйнують економіку країн, не даючи бажаного результату, говорить головний епідеміолог Чехії Роман Прімула. На його переконання, дані про заразність, про швидкість поширення хвороби, про справжню кількість заражених і померлих були китайською владою «нафантазовані».

Китай не надає правильних даних. Не може такого бути, що кількість випадків там не збільшуються, бо в світі кількість заражених людей різко зросла за останні два-три тижні

«Китай не надає правильних даних. Не може такого бути, що кількість випадків там не збільшується, бо в світі кількість заражених людей різко зросла за останні два-три тижні», – каже голова урядової команди з протидії епідемії в Чехії.

За різними оцінками, що базуються на дослідженнях економічної активності й інших даних, справжня кількість хворих і заражених у Китаї має бути у 12 разів більшою, тобто не трохи більше за 83 тисячі, про які повідомляє Китай, а майже мільйон заражених.

Китайські лікарі й журналісти намагалися повідомити, їм не дали

Але про неправдивість даних говорили і китайські лікарі, і журналісти і звичайні громадяни. Тільки офіційний Пекін намагався не допустити того, що він вважав витоком інформації. Керівництво Компартії Китаю бореться з китайськими журналістами, які критично повідомляли про кризу COVID-19, і цензурує наукові дослідження щодо витоків пандемії. Лікаря Лі Веньляна, який перший наприкінці грудня забив на сполох про новий вірус і попередив колег про його високу заразність, уряд звинуватив у «поширенні чуток в інтернеті» і «порушенні громадського порядку».

«Комуністична партія Китаю (КПК ) замовчувала повідомлення китайських лікарів, які хотіли попередити інших медичних працівників на ранній стадії спалаху: доктор Ай Фень уже не може виступати публічно після того, як вона дала інтерв’ю місцевим ЗМІ; її колега доктор Лі Веньлян загинув під час боротьби з вірусом в Ухані», – пишуть у своєму відкритому листі 100 експертів із питань Китаю, політиків і громадських діячів, які нагадують владі у Пекіні про «Чорнобильський момент» – час, коли комуністична влада Радянського Союзу намагалася приховати від світу правду про Чорнобильську ядерну аварію і наразила на небезпеку через це десятки тисяч людей.

У листі, що став відповіддю китайським лікарям, які повторювали офіційну позицію своєї влади, світові експерти вказують на те, що навіть хоча походження хвороби дійсно поки невідоме, коріння пандемії є у прихованні КПК появи COVID-19 у місті Ухань, що в провінції Хубей. Ба більше, кажуть підписанти відкритого листа, – Пекін використав свою політичну вагу для того, щоб заглушити голос Тайваню, з існуванням якого як окремої демократичної держави Пекін не може погодитися.

Анна Фотиґа, євродепутат від Польщі: «Правління Комуністичної партії, яка володарює завдяки страху, загрожує громадянам Китаю та світу» – у відкритому листі парламентарі, науковці, активісти й політичні лідери вимагають розслідування коріння #covid19 і впливу #КПК🇨🇳 на міжнародні установи.

Під впливом КПК Всесвітня організація охорони здоров’я применшила значущість пандемії. Тайванські представники галузі охорони здоров’я також стверджують, що були проігноровані їхні повідомлення про передачу від людини до людини наприкінці грудня

«Під впливом КПК Всесвітня організація охорони здоров’я применшила значущість пандемії. Тайванські представники галузі охорони здоров’я також стверджують, що були проігноровані їхні повідомлення про передачу від людини до людини наприкінці грудня», – вважають автори листа, які висловлюють переконання, що так сталося через те, що під тиском Пекіна демократичний Тайвань не зміг стати членом Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Листа підписали сто видатних експертів у галузі політики, історії, права і китайських досліджень. Серед них – члени Європарламенту, парламентів Австралії, Естонії, Литви, Великої Британії, відомі журналісти, такі, як Едвард Лукас із журналу «Економіст», правозахисники, такі, як Галина Койнаш із Харківської правозахисної групи, чи колишній міністр закордонних справ Польщі, нині євродепутат Радослав Сікорський.