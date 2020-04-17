Економіка Китаю скоротилася на 6,8% через коронавірус – підсумки перших трьох місяців 2020-го

Внутрішній валовий продукт Китаю за перші три місяці 2020 року скоротився на 6,8% порівняно з аналогічним показником попереднього року – такі дані Національного бюро статистики Китаю, оприлюднені 17 квітня, на які посилаються азійські та західні ЗМІ.

Це перше скорочення ВВП Китаю за перші місяці року з 1992-го, коли країна почала обліковувати ці дані.

У березні, за офіційними даними, обсяги виробництва скоротилися на 1,1%, що показує наслідки закриття виробничих потужностей на час карантину. Обсяги роздрібної торгівлі впали на 15,8% протягом попереднього місяця, натомість безробіття дещо скоротилося після піку – з 6,2% в лютому до 5,9% в березні.

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Як повідомляє BBC, у 2019 році протягом першого кварталу економіка Китаю зросла на 6,4%, попри торговельну війну зі Сполученими Штатами. Протягом останніх двох десятиліть середній приріст економіки країни складав 9% щорічно, хоча точність цих даних була під питанням, зазначає мовець.

За даними Університету Джонза Гопкінса, в Китаї на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіли 83 756 людей, 4 636 з них померли.

Китайське місто Ухань, на яке припав перший у світі спалах коронавірусного захворювання, провело понад два місяці на карантині, однак почало повертатися до звичного життя на початку квітня.