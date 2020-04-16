У Британії 99-річний ветеран зібрав понад 11 млн ​​фунтів для лікарів, гуляючи у дворі свого будинку

99-річний британський ветеран Том Мур зібрав понад 11 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки британських лікарів. Сума пожертвувань продовжує зростати.

Том Мур організував збір коштів для підтримки Національної служби охорони здоров’я, щоб віддячити за допомогу в лікуванні раку і перелому шийки стегна, а також щоб підтримати лікарів в боротьбі з коронавірусом. Спочатку він планував зібрати 1000 фунтів стерлінгів, пройшовши 100 кіл на своєму задньому дворі.

Ветеран оголосив про початок кампанії 6 квітня і хотів зібрати кошти до того, як йому виповниться 100 років наприкінці цього місяця.

На даний час його підтримали вже понад 600 тисяч людей.

15 квітня, після того, як ЗМІ звернули увагу на його акцію, сума пожертв сягнула 5 млн фунтів стерлінгів.

«Ті хоробрі лікарі і медсестри, які у нас є, – я думаю, що вони заслуговують на кожен пенні, і я сподіваюся, що ми зберемо ще трохи для них», – розповів Том Мур в інтерв’ю BBC.

Томас Мур народився і виріс в Йоркширі, вчився на інженера-будівельника. Брав участь у Другій світовій війні, отримав звання капітана, пізніше був відправлений до Індії. Після війни працював інструктором у військовій школі.

За даними ВООЗ, спалах коронавірусу у Великій Британії ще наростає. За даними влади країни, там зафіксували близько 100 тисяч випадків захворювання COVID-19, майже 13 тисяч людей померли.