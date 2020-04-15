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16 квітня 2020, Київ 00:44
Суспільство

Рік після пожежі: відновлення собору Нотр-Дам де Парі затягується через коронавірус

Вигляд на собор Нотр-Дам де Парі. Париж, Франція

Через рік після пожежі біля собору Паризької Богоматері як і раніше безлюдно: перш за все тому, що Франція поки не зняла коронавірусний карантин. Для храму це означає не тільки відсутність прихожан, але і припинення реставраційних робіт

Полум'я спалахнуло ввечері 15 квітня 2019 року, і знищило дах собору і його знаменитий шпиль. Склепіння пожежникам вдалося врятувати після 14 годин боротьби.

Президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що на реставрацію Нотр-Даму піде 5 років, але поки не вдалося завершити навіть стадію консервації. А в середині березня довелося тимчасово припинити і її.

Президент Франції Емманюель Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон

Голова відділу комунікацій Агентства з реконструкції собору Нотр-Дам де Парі Жеремі Патриє-Лейтус зазначає:

«Коли ми прийняли це рішення, залишався тиждень до зняття лісів, які ви бачите. Це ті самі сумнозвісні ліси, встановлені ще до пожежі, для робіт на шпилі».

Жар був настільки сильний, що металеві риштування частково розплавилися, що загрожує стабільності будівлі і ускладнює ремонт. Але продовжувати роботи, враховуючи санітарну обстановку, зараз небезпечно.

Рік після пожежі: відновлення собору Нотр-Дам де Парі затягується через коронавірус
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Рік після пожежі: відновлення собору Нотр-Дам де Парі затягується через коронавірус

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Інша проблема – фінансування. Після трагедії кілька мільярдерів і ряд великих компаній обіцяли виділити на відновлення пам'ятника культури понад 900 мільйонів євро. Поки що агентство, яке відповідає за реконструкцію, отримало приблизно одну п'яту від цієї суми.

Пандемія і тут може внести свої корективи: від уповільнення економіки постраждає не тільки малий і середній бізнес. Втім, поки що організатори реставрації сподіваються на краще.

Голова відділу комунікацій Агентства з реконструкції собору Нотр-Дам де Парі Жеремі Патриє-Лейтус каже:

«Великі донори, та і всі донори, не говорили нам, що хочуть відкликати кошти через наслідки обмежень. Мені здається, в день пожежі ми все побачили, що цей собор – універсальний символ, Парижа, Франції, світу. Що прихильність до нього виходить далеко за рамки католицької віри».

Монсеньйор Патрік Шові, настоятель собору Нотр-Дам де Парі
Монсеньйор Патрік Шові, настоятель собору Нотр-Дам де Парі

Настоятель собору Нотр-Дам монсеньйор Патрік Шові вважає, що найголовніше – щоб у собор повернулося життя, повернулися парафіяни. І хоча прикраси можна відновити пізніше, додає він, реконструкція – важлива частина процесу.

«Буде шпиль, звичайно, буде шпиль. Собор без шпиля ... шпиль підносить нас до небес, а нам це необхідно – дивитися вгору. Тим більше, з огляду на те, через що ми зараз проходимо».

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За матеріалами агенства Reuters

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