Рік після пожежі собору Нотр-Дам-де-Парі. Реставрація зупинилась через коронавірус – відео
Через рік після пожежі біля собору Паризької Богоматері, як і раніше, безлюдно: перш за все тому, що Франція поки не зняла коронавірусний карантин. Для храму це означає не тільки відсутність парафіян, але і припинення реставраційних робіт. Полум’я спалахнуло ввечері 15 квітня 2019 року і знищило дах собору і його знаменитий шпиль. Склепіння пожежникам вдалося врятувати після 14 годин боротьби. Президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що на реставрацію Нотр-Даму піде 5 років, але поки не вдалося завершити навіть стадію консервації. А в середині березня довелося тимчасово припинити і її. (ВідеоReuters)
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