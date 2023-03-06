У Франції підтвердили термін відкриття Собору Паризької Богоматері після реконструкції

У Франції 6 березня оголосили, що реконструкція Собору Паризької Богоматері «триває достатньо швидко», і можна сподіватися на його відкриття для богослужінь і туристів наприкінці 2024 року, менше ніж через шість років після пожежі, яка сталася 15 квітня 2019 року.

Знаменитий шпиль собору згорів і впав. Будівництво нового шпиля можна буде побачити вже цього року, заявив генерал Жан-Луї Жоржелен, очільник ремонтних та будівельних робіт. «Повернення шпиля до силуету міста означатиме, що ми виграємо битву за Нотр-Дам», – сказав генерал агенції Associated Press.

Реконструкція розпочалася торік, після двох років роботи зі зміцнення структури та створення безпечних умов для реставраторів та будівельників.

Уряд вирішив відновити шедевр архітектури 12-го століття у формі, в якій він був відомий перед пожежею. Буде відтворено шпиль на 93 метри, який піднявся над собором у 19-му столітті згідно з проєктом архітектора Ежена Віолле-ле-Дюка.

У вівторок, 7 березня, в підземному просторі навпроти входу до собору відкрилася виставка, присвячена реконструкції, науковим і технічним розробкам. Також показані і фрагменти внутрішніх приміщень собору після пожежі.