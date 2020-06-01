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01 червня 2020, Київ 08:26
Новини | Міжнародні

Влада Парижу вперше після пожежі відкрила площу перед собором Паризької Богоматері

Площу перед собором знову відкрили

Паризька влада частково відкрили площу перед собором Паризької Богоматері. Вона була закрита через загрозу отруєння свинцем, який розплавився під час пожежі в Нотр-Дамі.

Вперше про загрозу зараження паризьких вулиць свинцем після великої пожежі у соборі заговорили у липні 2019 року. Близько 300 тонн свинцю, що містився в оздобленні даху та шпилю, розплавилися під час пожежі. Через це були припинені на місяць всі реставраційні роботи і перекриті вулиці навколо собору.

Підвищену концентрацію свинцю виявили у будівлях, що знаходяться поблизу собору, і, зокрема, в школах.

Перед відкриттям площі паризька мерія детально прозвітувала перед городянами про результати очисних робіт на прилеглій території, повідомляє «Міжнародне французьке радіо». Бруківку обробили миючим засобом, 40-сантиметровий шар ґрунту навколо площі замінили.

Рік після пожежі собору Нотр-Дам-де-Парі. Реставрація зупинилась через коронавірус – відео
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Рік після пожежі собору Нотр-Дам-де-Парі. Реставрація зупинилась через коронавірус – відео

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Реконструкція Нотр-Даму мають закінчити до 2024 року, коли в Парижі відбудуться Олімпійські ігри. Офіційно про перенесення термінів відновлення собору не повідомляли, хоча реставрація переривалася кілька разів через загрозу зараження свинцем і пандемію коронавірусу.

15 квітня в соборі Паризької Богоматері у Парижі сталася сильна пожежа, в результаті якої обрушилися шпиль будівлі і дах.

Собор Паризької Богоматері будувався близько 200 років, роботи почалися в середині 12-го століття. Покритий свинцем шпиль, що впав під час пожежі, був добудований в середині ХIX століття.

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