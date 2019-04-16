Макрон: Нотр-Дам-де-Парі відбудують впродовж п’яти років

Собор Паризької Богоматері відбудують впродовж п’ятьох років, повідомив президент Франції Емманюель Макрон у телевізійному зверненні до нації

«Ми відбудуємо Нотр-Дам-де-Парі навіть ще більш красивим і я хочу, щоб це зробили впродовж п’ятьох років. Ми можемо це зробити», – сказав Макрон.

Пожежа у 850-річному соборі Паризької Богоматері розпочалася ввечері 15 квітня і тривала дев’ять годин. За попередніми даними, причиною займання стали ремонтні роботи. У результаті пожежі обрушилися шпиль і покрівля собору. Пожежникам вдалося врятувати каркас історичної будівлі.

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що собор буде відновлений. Він заявив, що пожежникам вдалося уникнути найгіршого розвитку подій – обвалення стін храму.

За першу добу на відбудову собору зібрали близько 600 мільйонів євро.