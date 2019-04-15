Шпиль собору Паризької Богоматері обвалився через пожежу

Шпиль собору Паризької Богоматері у Франції обвалився через пожежу, повідомив журналіст Agence France-Presse Патрік Ґейлі у Twitter.

Він оприлюднив відповідне відео.

Інформації про постраждалих немає.

850-річний собор, який є одним із найбільш відвідуваних місць у Франції, спалахнув увечері 15 квітня. Поліція заявляє, що наразі невідома причина пожежі. Водночас пожежники припускають, що вогонь «потенційно пов’язаний» із реноваційними роботами. Їх почали після того, як на соборі з’явилися тріщини, що могли спричинити нестабільність конструкції.