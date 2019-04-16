За добу на відбудову Нотр-Дам зібрали 600 мільйонів євро

На відбудову Собору Паризької Богоматері у Парижі, який сильно постраждав від масштабної пожежі, за добу зібрали близько 600 мільйонів євро.

Зокрема, сім’я Бетанкур-Мейер і група компаній L'Orеal оголосити про пожертвування в розмірі 100 млн євро.

Французький бізнесмен-мільярдер Бернар Арно і його група LVMH, яка володіє брендом Louis Vuitton, виділить 200 мільйонів євро на відновлення собору. Ще 100 мільйонів євро пожертвувала сім'я французьких мільярдерів Піно.

100 мільйонів євро також виділить французька транснаціональна нафтогазова корпорація Total.

Фонд спадщини 16 квітня на сайті www.fondation-patrimoine.org запустить «національний збір» для реконструкції Нотр-Дам.

Пожежа в соборі Паризької Богоматері розпочалася ввечері 15 квітня і тривала дев’ять годин. За попередніми даними, причиною займання стали ремонтні роботи. В результаті пожежі обрушилися шпиль і покрівля собору. Пожежникам вдалося врятувати каркас історичної будівлі.

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що собор буде відновлений. Він заявив, що пожежникам вдалося уникнути найгіршого розвитку подій – обвалення стін храму.