Французький бізнесмен пожертвував 100 мільйонів євро на відновлення Нотр-Дам

Французький бізнесмен Франсуа-Анрі Піно пожертвував 100 мільйонів євро на реставрацію собору Паризької Богоматері, який постраждав від сильної пожежі ввечері 15 квітня.

«Це трагедія, яка зачіпає всіх французів. Усі хочуть якомога швидше відновити цю перлину нашої спільної спадщини», – заявив Піно.

Нью-йоркське Товариство французького спадщини і краудсорсингова платформа GoFundMe запропонували також допомогти собору. «Нотр-Дам, безсумнівно, є архітектурним шедевром і пам’яткою, яку, безумовно, необхідно відновити», – заявила виконавчий директор товариства Дженніфер Герлайн.

Фонд спадщини 16 квітня на сайті www.fondation-patrimoine.org запустить «національний збір» для реконструкції Нотр-Дам.

Пожежа в соборі Паризької Богоматері розпочалася ввечері 15 квітня і тривала дев’ять годин. За попередніми даними, причиною займання стали ремонтні роботи. В результаті пожежі обрушилися шпиль і покрівля собору. Пожежникам вдалося врятувати каркас історичної будівлі.

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що собор буде відновлений. Він заявив, що пожежникам вдалося уникнути найгіршого розвитку подій – обвалення стін храму.