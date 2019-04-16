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16 Квітень 2019, Київ 07:45
Новини | Міжнародні

У Франції оголосять міжнародний збір коштів на відбудову собору Нотр-Дам

Причина пожежі, що спалахнула 15 квітня, наразі невідома

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Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що собор Паризької Богоматері, який був пошкоджений внаслідок пожежі 15 квітня, буде відбудований.

Макрон назвав вчорашні події «жахливою трагедією», але додав, що «найгіршого вдалося уникнути» і заявив про намір оголосити міжнародний збір коштів на відновлення пам’ятки.

Внаслідок пожежі зруйновані шпиль і дах 850-річної готичної будівлі, але головна конструкція, зокрема обидві дзвіниці, вціліли.

Шпиль собору Паризької Богоматері обвалився через пожежу (відео)
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Шпиль собору Паризької Богоматері обвалився через пожежу (відео)

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Поліція заявляє, що причина пожежі наразі невідома, але пожежний департамент Парижа повідомив, що вона «потенційно пов’язана» з реставраційними роботами, що велися в будівлі.

Під час гасіння вогню серйозно постраждав один із пожежників.

Світові лідери висловили жаль і солідарність із французьким народом.

Сумно бачити, як згорає частина нас – президент Франції прибув на місце пожежі собору Нотр-Дам (відео)
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Сумно бачити, як згорає частина нас – президент Франції прибув на місце пожежі собору Нотр-Дам (відео)

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