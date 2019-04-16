У Франції оголосять міжнародний збір коштів на відбудову собору Нотр-Дам

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що собор Паризької Богоматері, який був пошкоджений внаслідок пожежі 15 квітня, буде відбудований.

Макрон назвав вчорашні події «жахливою трагедією», але додав, що «найгіршого вдалося уникнути» і заявив про намір оголосити міжнародний збір коштів на відновлення пам’ятки.

Внаслідок пожежі зруйновані шпиль і дах 850-річної готичної будівлі, але головна конструкція, зокрема обидві дзвіниці, вціліли.

Поліція заявляє, що причина пожежі наразі невідома, але пожежний департамент Парижа повідомив, що вона «потенційно пов’язана» з реставраційними роботами, що велися в будівлі.

Під час гасіння вогню серйозно постраждав один із пожежників.

Світові лідери висловили жаль і солідарність із французьким народом.