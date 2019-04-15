Руйнація одного з «найкрасивіших чудес»: як пожежа спустошила Нотр-Дам-де-Парі

Увечері 15 квітня світ вразила пожежа в одній із найвизначніших пам’яток - соборі Паризької Богоматері. Будівлю з кількасотлітньою історією охопило полум’я, яке зруйнувало, зокрема, її знаменитий шпиль, а також покрівлю і загрожує на цей час уже й кам’яним вежам.

Останні секунди його існування зафіксував журналіст Agence France-Presse Патрік Ґейлі.

Спорудження собору Паризької Богоматері у ХІІ столітті ініціював абат Моріс де Сюллі. Саме будівництво тривало понад століття. За цей час змінилося кілька архітекторів, що позначилось на вигляді самої споруди. Наступними століттями її ще кілька разів перебудовували.

Один зі свідків руйнування, якого зазнала світова пам’ятка мистецтва, Abdel Bounane пише, що для нього це «величезний жаль». Також він звертає увагу на жовтий колір диму.

Спостерігаючи за тим, як полум’я забирає у парижан і світу «одне з найкрасивіших чудес», мешканець Парижа П’єр пише про те, що «цього вечора разом з димом від полум’я собору у небо піднялася частинка кожного».

Він також відзначив сміливість пожежників, які намагалися приборкати вогонь.

Паблік, присвячений роботі рятувальників, показує, як саме це відбувалось:

Те, як приборкували пожежу в Нотр-Дамі, показує і користувач Romain Paris:

Окрім пожежників, варту несла і паризька поліція.

Пожежу в паризькому соборі Camila Klein називає «втратою не тільки для Франції, але і для світу»:

Свідками цієї сумної події стали і українці. Зокрема, письменниця Ірена Карпа. За її словами, надзвичайники насамперед намагалися врятувати з полум’я твори мистецтва.

Журналістка Ірина Славінська також побачила цю фатальну пожежу на власні очі.

«Ми буквально по обіді там гуляли, і вона згадувала своє перше знайомство з Notre-Dame», – пише вона.

Її чоловікові Віталію Лямічеву важко повірити в те, що відбулося:

Свої співчуття парижанам та світу висловлює тим часом і голлівудський актор Едрієн Броуді:

Наразі у соцмережах шоковані пожежею користувачі публікують свої малюнки, у яких вони спробували зобразити всю трагічність цієї події:

За роки свого існування собор Паризької Богоматері став однією з найвідоміших пам’яток не лише архітектури, але і мистецтва. Його красу, зокрема, описував Віктор Гюґо у своєму однойменному романі.

850-річний собор, який є одним із найбільш відвідуваних місць у Франції, спалахнув увечері 15 квітня.

Причина пожежі наразі не встановлена. Водночас пожежники припускають, що вогонь «потенційно пов’язаний» із реставраційними роботами. Їх почали після того, як на соборі з’явилися тріщини, що могли спричинити нестабільність конструкції.

Міністр культури України Євген Нищук назвав пожежу в соборі «величезним ударом для історії, культури не лише Парижа, а й усієї Європи та світу», і заявив, що Україна готова «максимально швидко направити своїх найкращих фахівців та реставраторів для робіт з відновлення собору».