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01 Червень 2019, Київ 08:04
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Ірена Карпа про «вишиватників», «ватників» і Зеленського з Макроном

Ірена Карпа про «вишиватників», «ватників» і Зеленського з Макроном
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Ті, кого називають «вишиватниками», дорівнюють так званим «ватникам», зазначає письменниця Ірена Карпа. Так вона відповіла Радіо Свобода про її мультсеріал, який вийшов у перший рік розв’язаної Росією війни проти України. У мультсеріалі йшлося і про «путіністів», і про українських псевдопатріотів, які під пафосні промови «влаштовували своїх діточок золотеньких і кумів дорогеньких». Ці мультфільми досі є актуальними, запевняє Ірена Карпа. Також, як співробітниця посольства України у Парижі, Ірена Карпа проаналізувала – що спільного між президентами Володимиром Зеленським та Еманюелем Макроном? Чи можна порівнювати Майдан-2 в Україні та французький «Рух жовтих жилетів»? А почали розмову з нової книжки письменниці.

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