Собор Нотр-Дам охопила сильна пожежа, що завдала значної шкоди пам'ятці в Парижі – одному з найбільш відвідуваних у Франції місць. Полум'я вирвалося через дах багатовікового собору і швидко охопило шпиль, який упав. Потому від вогню почав руйнуватися й дах. Президент Франції Емманюель Макрон скасував звернення до народу, з яким він мав виступити пізніше у понеділок ввечері. Він прибув на місце пожежі. «Собор Нотр-Дам палає. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сумно бачити, як згорає частина нас», – написав глава французької держави у Twitter. (Відео Reuters)