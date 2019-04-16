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16 Квітень 2019, Київ 04:47
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Сумно бачити, як згорає частина нас – президент Франції прибув на місце пожежі собору Нотр-Дам (відео)

Сумно бачити, як згорає частина нас – президент Франції прибув на місце пожежі собору Нотр-Дам (відео)
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Собор Нотр-Дам охопила сильна пожежа, що завдала значної шкоди пам'ятці в Парижі – одному з найбільш відвідуваних у Франції місць. Полум'я вирвалося через дах багатовікового собору і швидко охопило шпиль, який упав. Потому від вогню почав руйнуватися й дах. Президент Франції Емманюель Макрон скасував звернення до народу, з яким він мав виступити пізніше у понеділок ввечері. Він прибув на місце пожежі. «Собор Нотр-Дам палає. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сумно бачити, як згорає частина нас», – написав глава французької держави у Twitter. (Відео Reuters)

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