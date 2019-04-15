МВС Франції: пожежники можуть не врятувати структуру собору Паризької Богоматері

Пожежники можуть не врятувати структуру собору Паризької Богоматері, повідомило Міністерство внутрішніх справ Франції.

У відомстві зазначили, що вогонь намагаються загасити близько 400 пожежників.

850-річний собор, який є одним із найбільш відвідуваних місць у Франції, спалахнув увечері 15 квітня. Поліція заявляє, що наразі невідома причина пожежі. Водночас пожежники припускають, що вогонь «потенційно пов’язаний» із реноваційними роботами. Їх почали після того, як на соборі з’явилися тріщини, що могли спричинити нестабільність конструкції.

Через вогонь шпиль та покрівля собору обвалилися.