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16 Квітень 2019, Київ 16:47
Новини | Міжнародні

Пожежу у Нотр-Дам розслідують як нещасний випадок

Як припускає прокурор Парижу Хейц, розслідування буде «довгим і складним».

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Наразі немає свідчень підпалу Собору Паризької Богоматері і слідство розглядає інцидент як нещасний випадок. Про це заявив прокурор Парижу Ремі Хейц.

Як припускає Хейц, розслідування буде «довгим і складним».

Він зазначив, що на місці подій наразі працює слідча група з 50 людей. Вони опитають працівників п’яти компаній, які займалися реставрацією собору.

Сумно бачити, як згорає частина нас – президент Франції прибув на місце пожежі собору Нотр-Дам (відео)
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Сумно бачити, як згорає частина нас – президент Франції прибув на місце пожежі собору Нотр-Дам (відео)

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Пожежа в соборі Паризької Богоматері розпочалася ввечері 15 квітня і тривала дев’ять годин. За попередніми даними, причиною займання стали ремонтні роботи. В результаті пожежі обрушилися шпиль і покрівля собору. Пожежникам вдалося врятувати каркас історичної будівлі.

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що собор буде відновлений. Він заявив, що пожежникам вдалося уникнути найгіршого розвитку подій – обвалення стін храму.

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