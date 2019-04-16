Пожежу у Нотр-Дам розслідують як нещасний випадок

Наразі немає свідчень підпалу Собору Паризької Богоматері і слідство розглядає інцидент як нещасний випадок. Про це заявив прокурор Парижу Ремі Хейц.

Як припускає Хейц, розслідування буде «довгим і складним».

Він зазначив, що на місці подій наразі працює слідча група з 50 людей. Вони опитають працівників п’яти компаній, які займалися реставрацією собору.

Пожежа в соборі Паризької Богоматері розпочалася ввечері 15 квітня і тривала дев’ять годин. За попередніми даними, причиною займання стали ремонтні роботи. В результаті пожежі обрушилися шпиль і покрівля собору. Пожежникам вдалося врятувати каркас історичної будівлі.

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що собор буде відновлений. Він заявив, що пожежникам вдалося уникнути найгіршого розвитку подій – обвалення стін храму.