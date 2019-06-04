Париж: дітей і вагітних просять перевірити вміст свинцю в крові через пожежу в Нотр-Дамі

Працівники Регіональної агенції охорони здоров’я Парижа закликають дітей до семи років та вагітних жінок, які мешкають поблизу Собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) перевірити вміст свинцю в крові через побоювання щодо можливих наслідків пожежі в храмі.

Така ініціатива з’явилася після того, як у дитини, що проживає на острові Сіте, де розташований собор, виявили рівень свинцю в крові, що набагато перевищує гранично допустимі 50 мікрограмів на літр крові.

Водночас працівники служби охорони здоров’я почали розслідування, щоб з’ясувати, чи не пов’язано це з іншими причинами.

За даними організації з захисту довкілля Robin de Bois, під час пожежі в Нотр-Дамі випарувалися близько 300 тонн токсичного свинцю зі шпилю та даху будівлі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, свинець – це токсичний метал, особливо небезпечний для дітей. Він може спричинити захворювання нервової системи і нирок. Немає визначеного рівня свинцю в крові, який вважався б цілком безпечним.

Пожежа в соборі Паризької Богоматері почалася ввечері 15 квітня і тривала дев’ять годин. За попередніми даними, причиною займання стали ремонтні роботи. В результаті пожежі обвалилися шпиль і покрівля собору. Пожежникам вдалося врятувати каркас історичної будівлі.

Внаслідок пожежі ніхто не загинув, один із пожежників отримав поранення.

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що собор буде відновлений упродовж п’ять років. Він заявив, що пожежникам вдалося уникнути найгіршого розвитку подій – обвалення стін храму. Протягом двох днів після пожежі на відновлення собору зібрали майже мільярд доларів.