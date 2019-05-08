Архієпископ Борис Ґудзяк отримає престижну нагороду Університету Нотр-Дам

Президент Українського католицького університету, архієпископ Борис Ґудзяк стане першим українцем, якого відзначать нагородою Notre Dame Award престижного американського університету Нотр-Дам.

Цю премію університет США присуджує «чоловікам і жінкам, життя та вчинки яких є свідченням відданості ідеалам, яким служить Університет: віра, пізнання, освіта, справедливість, суспільне служіння, турбота про нужденних осіб».

«Український архієпископ Ґудзяк відповідає усім критеріям цієї нагороди, тому він був обраний цьогоріч», – розповів Радіо Свобода віце-президент Університету Нотр-Дам Пол Браун. За його словами, Університет отримав велику кількість рекомендацій з різних куточків світу на адресу Бориса Ґудзяка. «У цих листах люди писали про його вчинки та чесноти, а також про роль архієпископа у становленні першого католицького університету на території колишнього Радянського Союзу. Борис Ґудзяк зробив Український католицький університет центром культурної думки, освіти і формування цінностей українського суспільства, які засновані на людській гідності», – додав Браун.

Урочиста церемонія нагородження відбудеться 29 червня у Львові.

У минулому цією нагородою Університету Нотр-Дам відзначали президента США Джиммі Картер та його дружину, святу матір Терезу з Калькутти, північноірландського політика Джона Г’юма, архієпископа Сараєва кардинала Вінко Пуліча, Жана Ваньє, засновника спільноти «Лярш-Ковчег», а також спільноту мексиканських матерів, що організовували пошуки зниклих безвісти близьких і рідних внаслідок кримінального насильства та бездіяльності держави.

Нещодавно Папа Римський номінував Бориса Ґудзяка на митрополита Філадельфійського.

Університет Нотр-Дам – американський католицький приватний університет, заснований у 1842 році французьким священиком Едвардом Соріном. Навчальний заклад розташований у місті Саут-Бенд, у штаті Індіана. Він входить до двадцятки найкращих університетів США.