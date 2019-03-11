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11 Березень 2019, Київ 09:43
Суспільство

Головне у піст – «не гризти одне одного» – єпископ Ґудзяк

Владика Борис Ґудзяк

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Єпископ Борис Ґудзяк народився у США. У 1992-му він переїхав жити в Україну. Протягом останніх шести з половиною років владика Борис був єпархом Паризької єпархії святого Володимира, служачи українцям греко-католикам у Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії.

18 лютого у Ватикані повідомили, що папа Франциск благословив рекомендацію Синоду єпископів Української Греко-Католицької Церкви і призначив владику Бориса Ґудзяка митрополитом і архиєпископом Філадельфійської Архиєпархії у США. 4 червня відбудеться його інтронізація.

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