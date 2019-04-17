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17 Квітень 2019, Київ 10:55
Новини | Міжнародні

Майже мільярд доларів зібрали на відновлення Нотр-Даму

Пожежа в соборі Паризької Богоматері почалася ввечері 15 квітня і тривала дев’ять годин

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На відбудову пошкодженого пожежею паризького собору Нотр-Дам вже зібрали близько мільярда доларів, повідомив 17 квітня президентський посланець із питань культурної спадщини Стефан Берн.

За його словами, на даний час на відбудову собору перерахували 880 мільйонів євро (995 мільйонів доларів). Кошти передають бізнесмени-мільярдери (зокрема, представники Apple, L’Oreal, Chanel, Dior), а також прості люди з Франції і всього світу, пише агенція AP.

Пожежа в Нотр-Дамі вразила весь світ – відео
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Пожежа в Нотр-Дамі вразила весь світ – відео

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Пожежа в соборі Паризької Богоматері почалася ввечері 15 квітня і тривала дев’ять годин. За попередніми даними, причиною займання стали ремонтні роботи. В результаті пожежі обвалилися шпиль і покрівля собору. Пожежникам вдалося врятувати каркас історичної будівлі.

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що собор буде відновлений упродовж п’ять років. Він заявив, що пожежникам вдалося уникнути найгіршого розвитку подій – обвалення стін храму.

Як горів собор Паризької Богоматері у 10 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Як горів собор Паризької Богоматері у 10 фото

Велика пожежа в соборі Паризької Богоматері ліквідована. Пожежники стежать за залишковими вогнищами загоряння і охолоджують несучі конструкції будівлі, щоб полум'я знову не спалахнуло

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