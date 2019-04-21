Великодня служба в Парижі пройшла за кілометр від Нотр-Даму

Архієпископ Парижу Мішель Опеті провів Великодню службу за григоріанським календарем у церкві Сент-Сюльпіс, на відстані приблизно одного кілометру від Собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі), який лишається порожнім після пожежі 15 квітня.

Звертаючись до вірян, що зібралися, увечері 20 квітня, Опеті назвав Нотр-Дам «відображенням нашої (французької – ред.) історії – історії людей, народу, яка кувалася протягом століть і носить незгладимий відбиток його релігійного життя, джерело якого – Євангеліє Ісуса Христа».

Великодня меса також була призначена у ще одному альтернативному місці 21 квітня – у церкві Сент-Есташ на правому березі Сени.

20 квітня туристи і віряни-католики зібралися біля собору, засмучені тим, що не зможуть провести великодні урочистості всередині.

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Пожежа в соборі Паризької Богоматері почалася ввечері 15 квітня і тривала дев’ять годин. За попередніми даними, причиною займання стали ремонтні роботи. В результаті пожежі обвалилися шпиль і покрівля собору. Пожежникам вдалося врятувати каркас історичної будівлі.

Внаслідок пожежі ніхто не загинув, один із пожежників отримав поранення.

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що собор буде відновлений упродовж п’ять років. Він заявив, що пожежникам вдалося уникнути найгіршого розвитку подій – обвалення стін храму.

Станом на 17 квітня на відновлення собору зібрали майже мільярд доларів.