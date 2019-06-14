На реконструкцію Нотр-Даму надійшло лише 9% обіцяних грошей

З 850 мільйонів євро, які найбагатші люди та компанії Франції пообіцяли віддати на реконструкцію Собору Паризької богоматері, поки в фонд реставраційних робіт надійшло лише 80 мільйонів євро, тобто 9%, повідомляє Radio France.

Багато французьких мільярдери і найбільші компанії незабаром після пожежі заявили, що перерахують гроші на відновлення собору. Ці обіцянки поліпшили їх імідж і підняли ціни їхніх акцій на біржах.

Одержувачами грошей на реставрацію собору є чотири фонди: La Fondation de France (Фонд Франції), La Foundation pour le patrimoine (Фонд спадщини батьківщини), La Fondation Notre-Dame (Фонд Собору Паризької богоматері) і Le Centre des monuments nationaux (Фонд охорони історичних пам'яток).

За два місяці Фонд Франції отримав лише 9 мільйонів євро реальних грошей (7 мільйонів від компаній і 2 мільйони від приватних осіб), при тому, що обіцяно було зробити пожертвування на суму в 29 мільйонів Але поки ці обіцянки не конвертовані в реальні євро.

Фонд спадщини батьківщини отримав 54,5 мільйони євро реальних пожертвувань і 221 мільйонів євро «обіцянок» переказу грошей. Фонду охорони історичних пам'яток також пообіцяли пожертвувань на 4,5 мільйони євро, але реальні надходження виявилися значно менше.

Франсуа-Анрі Піно і Бернар Арно формально пожертвували обіцяні 300 мільйони євро до Фонду Собору Паризької богоматері. Але при цьому надходження не були одноразовими: мільярдери планують переводити гроші невеликими частинами протягом досить тривалого часу. За припущеннями журналістів, так вони намагаються не допустити зловживання грошима: бізнесмени побоюються, що держава може використати пожертви до того, як в соборі почнуться реальні роботи.

Багато муніципалітети та приватні особи просто відмовилися від своїх обіцянок, пославшись на те, що віддати гроші на відновлення собору пообіцяли багато інших людей.

Пожежа в соборі Паризької Богоматері почалася ввечері 15 квітня і тривала дев’ять годин. За попередніми даними, причиною займання стали ремонтні роботи. В результаті пожежі обвалилися шпиль і покрівля собору. Пожежникам вдалося врятувати каркас історичної будівлі.

Внаслідок пожежі ніхто не загинув, один із пожежників отримав поранення.

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що собор буде відновлений упродовж п’ять років. Він заявив, що пожежникам вдалося уникнути найгіршого розвитку подій – обвалення стін храму.