Архітектурні пам’ятки у 3D зображенні – «мандрівка» у час пандемії

Четверо львів’ян оцифрували 40 об’єктів культурної та архітектурної спадщини України. Їхня промоція пам’яток і туристичних об’єктів із проєкту «Кишенькове місто» переросла у «Кишенькову країну». Пам’ятки будуть доступні у форматі 3D моделей у безкоштовному застосунку.

Вже сидячи вдома чи будучи далеко від України у час пандемії, можна оглянути об’єкти культурної та архітектурної спадщини Львова і Чорткова (Тернопільщина). Невдовзі цей список поповнять інші українські міста.

Карантин стимулює українців мандрувати. Кому не вдається це зробити реально, може здійснити віртуальну мандрівку. В одній руці – смартфон, в іншій поштівка з зображенням замку, палацу, сакральної пам’ятки. На звороті – код для сканування. Увімкнувши застосунок і натиснувши «почати», смартфон слід навести на цей код і в 3D моделі на екрані –будівля. Можна оцінити і її стан збереження, побачити цеглини і навіть тріщини.

Проєкт «Кишенькова країна» показує по 4 архітектурні пам’ятки Києва, Одеси і Харкова, і по одній із інших, загалом 25 міст материкової України і Криму. Це буде інтерактивна мапа знакових місць України. За допомогою відео і фото з мереж львів’яни створили також модель Ластівчиного гнізда у Ялті і Донецького аеропорту. Інші об’єкти фотографували зусобіч. Доводилось робити до двох тисяч знімків однієї будівлі, щоб створити 3D зображення.

3D моделі створюються на основі фотограмметрії



«Всі ці 3D моделі створюються на основі фотограмметрії та доповненої реальності, лазерного сканування, коли об’єкт фотографується з різних сторін, і тисяча знімків буває. Потім їх опрацьовуємо у програмах і створюємо первинну 3Д модель. Ми на об’єкті створюємо певну геодезичну мережу, фотографуємо його з багатьох ракурсів. Виконуємо сканування за допомогою лазерного сканера. Ми отримуємо модель, на основі якої можна виконувати будь-яку реконструкцію.

Саме зараз у Тартакові на Львівщині створили всі креслення палацу, його проєкт реконструкції, створені на основі цієї моделі проєкти освітлення палацу. Цю модель використали і розставляли різні типи світла, як це буде працювати і зараз якраз виділили кошти на освітлення, і починаються роботи», – каже Юрій Преподобний, один із авторів проєкту, представник компанії «Skeiron».

Автори, як приклад, наводять історію з собором Паризької Богоматері. Власне завдяки тому, що у 2015 році французи зробили детальне сканування об’єкту, після пожежі було простіше відновлювати цю архітектурну перлину.

Тому після сканування архітектурних пам’яток є можливість виконувати проєктні реставраційні креслення, що допоможе при відновленні історичної будівлі.

Вирішили обрати Донецький аеропорт



«Критерій підбору об’єктів у кожному місті був простий – поєднання історії та архітектури. Деколи пам’ятка може бути не настільки красива, але вона має глибоку історію. Ми балансували між цим. У Донецьку область фізично в окуповані місця не могли поїхати, але ми вирішили обрати Донецький аеропорт, бо це об’єкт – символ війни, це історія країни. На теренах Східної України менше пам’яток, аніж у західних регіонах», – говорить Юрій Преподобний.

Почали зі Львова

Ідея оцифрування пам’яток архітектури у львів’ян виникла наприкінці 2018 року. Вони спершу відзняли на волонтерських засадах 24 пам’ятки архітектури у Львові. А це і палац Потоцьких, Оперний театр, каплиця Боїмів. Їхня робота сподобалась активістам і міській владі Чорткова і це вже був перший замовний проєкт. Вони обрали 8 пам’яток мультикультурного Чорткова, зокрема Годинникову вежу і торгові ряди, Чортківську фортецю.

«Є багато пам’яток історії та культури, архітектури, але у занедбаному стані. Нічого там не робиться, допоки щось не впаде, якась цегла. Наше завдання зафіксувати об’єкти у 3D моделі і, може, вдасться залучити кошти для їхньої реставрації», – говорить учасник проєкту Андрій Гривняк.

Оцифровані об’єкти доступні у форматі 3D моделей і доповненої реальності на IOS (мобільна інформаційна система для смартфонів) та Android у додатку «Pocket City AR» з аудіогідом. Застосунок безкоштовний. Створили його спеціально для промоції українських пам’яток, які туристично привабливі або можуть ними стати.

До реалізації ідеї «Кишенькова Україна» залучені близько 20 осіб із різних міст. Гроші надав Український культурний фонд і вже 27 вересня презентують роботу.

Сувенірний набір листівок із зображенням пам’яток поміщається у кишені, від того і така назва проєкту. Тобто, місто можна мати у своїй кишені і за допомогою смартфону оглянути його архітектурні перлини.