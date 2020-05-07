З капітана в почесні полковники. Британський ветеран Другої світової війни, капітан армії у відставці Том Мур, який став національним героєм після того, як зібрав майже 30 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки британських лікарів, днями відзначив своє 100-річчя почесним підвищенням. Також на День народження пенсіонер отримав понад 125 тисяч вітальних листівок, в тому числі від Її Величності Єлизавети II, принца Вільяма і герцогині Кембриджської Кейт. (Відео Reuters)