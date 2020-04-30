Британський ветеран, який зібрав мільйони для медиків, святкує 100-річний ювілей

Британський ветеран Другої світової війни, який зібрав понад 29 мільйонів фунтів (36 мільйонів доларів) для медиків, 30 квітня святкує свій сотий день народження. Капітан армії у відставці Том Мур призначає зібрані кошти для медичних сестер та лікарів, які протистоять COVID-19, хворобі, спричиненою коронавірусом.

Мура, який став національним героєм у Британії, привітають у небі над його будинком у Бедфордширі літаки Королівських Військово-повітряних сил. Пенсіонер також отримав понад 125 тисяч вітальних листівок з усього світу. Мур служив в Індії, М'янмі та Індонезії під час Другої світової війни.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон, який повернувся до роботи 27 квітня після одужання від COVID-19, закликав британців виячвити таку ж рішучість, як і старий солдат, щоб допомогти перемогти вірус.

Том Мур зібрав кошти, пройшовши 100 кіл на своєму задньому дворі.

Спочатку він планував зібрати тисячу фунтів (1250 доларів). Але ветерана підтримали внесками понад 800 тисяч людей.

«В останній війні на передовій були солдати в уніформі. Цього разу наша армія – це лікарі і медсестри. Ми це переживемо», – заявив Мур раніше цього тижня в ефірі ITV.

За останніми даними університету Джонса Гопкінса (США), у Великій Британії нараховується вже понад 166 тисяч інфікованих коронавірусом, померли 26 тисяч 97 людей (за цим показником Велика Британія вийшла на друге місце в Європі, випередивши Іспанію (24 тисячі 275 смертей) та поступаючись Італії (27 тисяч 682 смерті).