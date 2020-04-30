Уряд США заявляє про обнадійливі результати випробувань ліків від COVID-19

Експериментальні ліки дають підстави для оптимізму щодо скорочення часу одужання від коронавірусної хвороби COVID-19, заявляє уряд Сполучених Штатів.

Масштабне дослідження препарату Remdesivir, згідно з заявою уряду 29 квітня, показує, що препарат може скоротити час відновлення хворих на чотири дні – з 15 до 11. Також зафіксовано нижчу смертність серед групи, яка отримувала препарат.

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Голова Національного інституту з питань алергій та інфекційних хвороб США Ентоні Фаучі назвав розробку «дуже значущою». За його словами, дослідження є «дуже важливим доказом концепції» того, що ліки можуть блокувати коронавірус.«Це стане стандартом лікування», – припустив Фаучі, який очолює групу ​фахівців при президенті Дональді Трампі.​

Дослідження провів Національний інститут здоров’я США, до нього залучили 1 063 пацієнтів, яких госпіталізували із діагнозом коронавірусної інфекції по всьому світу.​

Водночас Фаучі розкритикував нещодавнє дослідження Китаю, назвавши його «неадекватним». Китайські лікарі в рамках експерименту випробували ліки на 237 пацієнтах та порівняли результати з контрольною групою. Вони не виявили позитивного ефекту, окрім як для тих пацієнтів, які потребували підключення до апарату штучної вентиляції легень.

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США посідає наразі перше місце за кількістю підтверджених випадків COVID-19 у світі – в цій країні вона перевищила 1 мільйон, з них 60 966 летальні.

Водночас Дональд Трамп заявив журналістам, що заходи із соціального дистанціювання не будуть подовжені після збігу терміну їх дії 30 квітня.