Палата представників Конгресу США не поновить засідання через COVID-19

Палата представників Конгресу США скасувала заплановані на наступний тиждень засідання через небезпеку зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомив 28 квітня голова демократичної більшості в Палаті представників Стені Гоєр.

За його словами, лікар Палати представників вважає, що зараз проведення засідань становить підвищений ризик, і рекомендує законодавцям не наражатися на такий ризик. Президент США Дональд Трамп піддав законодавців-демократів критиці, заявивши, що вони «насолоджуються відпусткою». Сенат, де більшість належить Республіканській партії, має намір провести засідання наступного тижня.

Конгрес перервав нормальну діяльність у березні, збираючись в останні тижні лише на рідкісні голосування щодо законопроектів, присвячених фінансуванню заходів боротьби з коронавірусною інфекцією та її наслідками. Використовуючи особливі правила голосування, згідно з якими в залі потрібна присутність невеликого числа законодавців, Конгрес схвалив два законопроєкти, які передбачають надання 3 трильйонів 484 мільярдів доларів.

Наступного тижня Конгрес мав обговорити заходи додаткової фінансової підтримки штатів і муніципалітетів. Ця сума може досягти 500 мільярдів доларів.

Члени обох партій намагаються домовитися про процедури, які допоможуть Конгресу працювати більш ефективно в безпрецедентній для американського парламенту ситуації, зокрема, йдеться про запровадження дистанційного голосування і голосування за дорученням, яке заборонено чинними правилами.