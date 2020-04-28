США: у штаті Нью-Йорк скасували праймеріз демократів

Виборча комісія американського штату Нью-Йорк у понеділок вирішила не проводити президентські праймеріз, щоб не створювати «зайвий ризик» зараження коронавірусом. Раніше епідемія вже стала причиною перенесення праймеріз з кінця квітня на 23 червня, однак тепер їх скасували повністю.

Один з двох співголів виборчої комісії штату Дуглас Келлнер, заявив що, з огляду на високу ймовірність перемоги на них Джо Байдена, проводити голосування видається «непотрібним і легковажним». У штаті Нью-Йорк один з найвищих у США рівнів зараженості коронавірусом.

У команді суперника Джона Байдена Берні Сандерса розкритикували скасування праймеріз, хоча сам Сандерс 8 квітня відмовився від участі у виборах.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року.