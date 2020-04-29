ФРС США повідомить про перші результати боротьби з кризою, спричиненою COVID-19

Федеральна резервна система (у США вона виконує функції центробанку) 29 квітня завершить своє перше засідання від часу березневого зменшення базової процентної ставки до нуля, що мало стимулювати економіку за умов пандемії COVID-19.

Очікується, що голова ФРС Джером Пауелл надасть детальнішу інформацію про програми кредитування, а також розповість про особливості програми викупу боргів.

Американський регулятор відкрив засідання 28 квітня на тлі попередніх ознак того, що закриття бізнесів та накази залишатися вдома можуть поступово скасовуватися, але є багато ознак економічних наслідків, спричинених обмеженнями.

Понад 26 мільйонів американців подали заяви про безробіття з моменту останнього засідання комітету. Роздрібні продажі знизилися рекордно швидкими темпами, і багато підприємств ще не відкрилися. Скорочення економіки США очікується на рівні, який не спостерігався впродовж десятиліть.

Інвестори прагнуть почути від ФРС, наскільки глибокою буде рецесія і наскільки тривалим буде перебування відсоткових ставок біля нуля. На своєму засіданні минулого місяця регулятор заявив, що це відбуватиметься, «поки не буде впевненості, що економіка витримала останні події».