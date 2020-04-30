Ілон Маск назвав коронавірусні обмеження «недемократичними»

Керівник американської корпорації Tesla Ілон Маск назвав недемократичними запроваджені владою обмеження, покликані запобігти поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

«Сказати (людям), що вони не можуть залишати свій будинок, а якщо вони зроблять це, то їх заарештують, це фашизм. Це недемократично, це не свобода, поверніть людям їхню свободу», – сказав Маск 29 квітня на пресконференції, де представив результати роботи компанії Tesla в першому кварталі 2020 року.

Маск заявив, що розпорядження влади змусило Tesla 23 березня закрити завод у Фремонті (штат Каліфорнія). Наказ був продовжений до кінця травня, і незрозуміло, коли Tesla зможе відновити виробництво на цьому підприємстві.

Експерти з охорони здоров’я вважають, що накази залишатися вдома є важливими для зменшення кількості нових випадків коронавірусної інфекції. Жодний штат у США не заборонив жителям залишати будинки, але в багатьох штатах наголосили, що жителі можуть вирушати лише у гранично необхідні поїздки, приміром, купити продукти чи ліки.

Коментарі Маска щодо обмежень затьмарили оголошення про прибуток компанії Tesla, яка також робить сонячні панелі. Компанія заявила, що отримала прибуток 16 мільйонів доларів у першому кварталі.

Раніше 29 квітня стало відомо, що внутрішній валовий продукт США в першому кварталі скоротився на 4,8% порівняно з аналогічним періодом 2019 року. І експерти відзначають, що епідемія відбилася на американській економіці ще не повною мірою.

За кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом і смертей від COVID-19 Сполучені Штати перебувають на першому місці в світі: інфікованих є понад мільйон людей, померли з них понад 60 з половиною тисяч.