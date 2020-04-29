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29 квітня 2020, Київ 17:11
Новини | Економіка

ВВП США впав на 4,8% в першому кварталі 2020 року

Міністр торгівлі США Вілбур Росс

Декада зростання американської економіки різко закінчилася в першому кварталі 2020 року, за підсумками якого валовий внутрішній продукт (ВВП) найбільшої економіки світу скоротився на 4,8% внаслідок впливу пандемії COVID-19. Про це свідчать дані уряду США, оприлюлнені 29 квітня.

Це найбільше падіння ВВП за 12 років, пандемія змусила численні підприємства закриватися, зупиняючи закупівлі та інвестиції, повідомляє міністерство торгівлі США.

Раніше 29 квітня прогноз спаду економіки Німеччини на 6,3% за підсумками 2020 року оприлюднив міністр економіки країни Петер Альтмаєр.

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