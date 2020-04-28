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28 квітня 2020, Київ 09:08
Економіка

Умови ведення бізнесу поділяться на «до COVID» і «після COVID» – Андрій Гундер

Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні

Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер в інтерв’ю «Голосу Америки» розповів, як пандемія вплинула на бізнес і як довго компанії спроможні витримати карантин.

– Як ви оцінюєте вплив карантину на ділову активність компаній – членів Американської торгової палати в Україні?

Скорочення валового внутрішнього продукту може становити 7-8%

– Для більшості членів Американської торговельної палати це вже третя криза за останні десять років. Пам’ятаємо кризу 2009 року, коли ВВП впав на понад на 15%; відтак була криза 2014–2015 років, коли ВВП за два роки скоротився десь на 16%. І зараз маємо економічну кризу 2020 року. Очікування на цей момент такі, що скорочення валового внутрішнього продукту може становити 7-8%.

Однозначно, що по деяких компаніях пандемія вдарила дуже відчутно. Декотрі вже у перший тиждень карантину закрилися. Йдеться переважно про готелі, окремі транспортні компанії. Постраждали і мас-медіа. Наприклад, єдина англомовна газета в Україні Kyiv Post повідомляє, що її рекламні бюджети впали на 75%.

Тобто є сектори, для яких ця криза стала дуже болісною.

Інші сектори, навпаки, побачили для себе нові можливості. Наприклад, онлайн-торгівля починає рости. І компанії, що займаються рітейл-бізнесом через інтернет, зростають, набирають нових співробітників.

Компанії розуміють, що не досягнуть тих фінансових результатів, які вони планували на 2020 рік

Отже, різні сектори по-різному відчули ситуацію, пов’язану з пандемією. Але загалом економічна криза зачепила всіх. І однозначно більшість компаній розуміють, що не досягнуть тих фінансових результатів, які вони планували на 2020 рік.

– Попри економічні втрати, відповідальний бізнес допомагає суспільству протистояти епідемії. Ми знаємо приклади, як компанії – члени Палати надають лікарням засоби захисту, перераховують гроші на закупівлю апаратів ШВЛ, фінансують благодійні проєкти для допомоги найбільш вразливим верствам населення...

Так, величезна більшість компаній стараються допомогти тим, хто зараз цього потребує найбільше.

І сьогодні ми заохочуємо наші компанії, які готові допомагати, щоб працювали з благодійним фондом «Пацієнти України». Там добре розуміють, які нині найпекучіші потреби у лікарів та у хворих.

Цей фонд активно включився у боротьбу проти коронавірусу, відгукнувся на наше бажання допомогти. Це таке поєднання бізнесу і громадянського суспільства, солідарність, яка дуже цінна сьогодні.

І ще одне: ми звернулися до наших компаній, щоб вони поділилися своїми думками про те, як лідери бізнесу справляються з викликами, пов’язаними з пандемією. Ми запустили програму «Лідерство під час кризи». Це серія відео на нашому сайті. Генеральні директори великих компаній, членів Палати – Horizon Capital, BASF, Raiffeisen Bank Aval, Odrex, PepsiCo, P&G та інші розповідають, як підтримують своїх співробітників і допомагають українцям, і що для них означає вести бізнес під час пандемії.

– Які настрої серед компаній – членів Палати? Чи є такі, що розглядають можливість згортання бізнесу у зв’язку з пандемією? Чи, навпаки, кажуть, що будь-що-будь залишаться на українському ринку?

– Сьогодні ми спілкувалися з одним інвестиційним фондом, який уже зараз готовий інвестувати в Україну 100 мільйонів доларів.

Як я вже казав, різні сектори відчули кризу по-різному. Я думаю, що банківський сектор зараз значно більш підготовлений до кризи, ніж це було під час попередніх криз. Ми бачимо, що сільське господарство у добрій формі, а також сектор ІТ – адже більшість «айтішників» працюють з дому.

Іншим секторам знадобиться трошки більше часу, щоб відновитися.

Є такі компанії, для яких можливості зростання з’явилися саме під час кризи

А є такі компанії, для яких можливості зростання з’явилися саме під час кризи.

– На вашу думку, як довго економіка може витримати карантин? Ви за продовження карантину чи за вихід з нього?

Сценаріїв є декілька. Звісно, компанії хочуть скоріше відновити роботу, запустити економіку знову. І водночас для бізнесів найголовніше – безпека співробітників і їхніх родин.

Тобто, з одного боку, економіка повинна запрацювати якомога швидше. Адже ми бачимо, що велика частина українців не має значних заощаджень, які дали б їм можливість довго протриматися без роботи, годувати свої родини.

Безпека і здоров’я українців – це пріоритет номер один

Але при цьому ми розуміємо: дуже важливо, щоб це було зроблено в правильний спосіб, тому що безпека і здоров’я українців – це пріоритет номер один.

– Чи вплине ця криза на те, як далі розвиватиметься бізнес? Можливо, більше інвестицій піде в онлайн, а може, в медицину?

Я думаю, що ті звички, які ми практикували у ці тижні карантину – онлайн-конференції, онлайн-зустрічі, – збережуться.

І, дійсно, запитання виникатимуть – чи треба мені зараз летіти в Брюссель, у Вашингтон зустрітися з партнерами, чи це можна зробити онлайн? Хоча правда і те, що для бізнесу дуже важливий оцей фактор особистого спілкування, людських стосунків, щоб довіру побудувати.

Усе «нормальне», до чого ми в бізнесі звикли, уже не повернеться

Так чи інакше – я думаю, що усе «нормальне», до чого ми в бізнесі звикли, уже не повернеться. Умови ведення бізнесу зміняться. І в бізнесі усі згадуватимуть, що було «до COVID» і що «після COVID».

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