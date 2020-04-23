70% людей ходять на роботу в період карантину – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначає, що 70% людей в Україні ходять на роботу в період карантину. Він навів такі дані, посилаючись на соціологічні дослідження.

«Вся критична інфраструктура працює. Всі підприємства-експортери працюють. Якщо брати соціологічні дослідження, то у нас 70% людей ходять на роботу», – сказав голова уряду за підсумками засідання Регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Закарпатській області.

За його словами, спільно з Міністерством соціальної політики та Мінекономіки триває робота над створенням додаткових робочих місць.

«Сьогодні робочих місць потрібно декілька сотень тисяч. І ми будемо готові ці робочі місця презентувати і надати їх найближчим часом, для того, щоб люди зразу після пом’якшення та завершення карантину змогли знайти собі роботу», – сказав Шмигаль.

Він додав, що економіка в Україні працює, попри обмежувальні заходи, запроваджені для боротьби з коронавірусом. Зупинені лише галузі споживання, такі як ресторанний бізнес, готельний бізнес, масові заходи, – для того, щоб розірвати ланцюг зараження, сказав голова уряду.

Напередодні уряд вирішив продовжити карантин в Україні до 11 травня.

В Україні станом на ранок 23 квітня підтверджено 7 170 випадків COVID-19, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ. За цими даними, протягом 22 квітня отримано 578 повідомлень про нові підтверджені випадки.