Чи довго ще терпіти? Як різні країни світу повертаються до звичного життя після карантину

Європейські країни, в яких пройдений пік епідемії коронавірусу, розмірковують над тим, як поступово повернутися до нормального життя. Європейська комісія подала стратегію поступового виходу країн-членів Європейського союзу з режиму обмежень через коронавірусну пандемію.

План містить загальні критерії такого поступового усунення обмежень, але він не обов’язковий для країн-членів. Кожна країна в Євросоюзі має право самостійно вирішувати, коли й на які кроки йти в бік зняття обмежень.

Але при цьому ці країни мають ґрунтувати свої дії на наукових даних, координувати їх між собою і виявляти солідарність у межах ЄС.

Одним із головних елементів плану є пропозиція йти на невеликі й суворо контрольовані кроки протягом кількох місяців. Для цього спершу мають бути виконані три умови: значне вповільнення в поширенні вірусу, достатні можливості системи охорони здоров’я, зокрема кількість наявних у лікарнях ліжок, у тому числі в палатах інтенсивної терапії, а також достатні можливості моніторингу поширення вірусу, серед того значні можливості тестування.

Різні країни – різні підходи

У понеділок міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла заявив, що пік захворюваності на COVID-19 пройдений (кількість нових випадків – найнижча за останні більш ніж три тижні), проте в цій країні поки що не будуть пом'якшувати карантинних заходів. У той же час навіть тут співробітники деяких підприємств уже повернулися на роботу. У США, де на даний момент найбільше хворих у світі, президент Дональд Трамп закликає поступово відновити економічну активність на початку травня. В Італії та Австрії, де епідемія почалася одночасно і трохи раніше, ніж у сусідніх країнах, після великодніх свят відкрилися деякі крамниці. У вівторок увечері план повернення до «мирного» життя опублікувала влада Чехії.

Протягом останніх тижнів у центрі багатьох європейських міст було безлюдно. І справа не тільки у відсутності туристів, а й у повсюдно зачинених крамницях, ресторанах і кафе. Можливо, світлини спорожнілих вулиць і площ, які навівають смуток, скоро перетворяться у спогад, а міста знову наповняться життям.

Італія

Після великодніх свят в Італії, вперше після понад місяця карантину, коли на вулицю виходити можна було тільки в аптеку, за продуктами або щоб вигуляти собаку, відкрилися крамниці, які торгують книжками, або дитячим одягом. У Венето це тільки два дні в тиждень. Зате тепер тут можна займатися спортом на свіжому повітрі (раніше це було заборонено робити на відстані більше 200 метрів від будинку). Носіння масок і рукавичок не скасоване: їх потрібно надягати щоразу, коли виходиш із дому на вулицю.

Італія посідає третє місце за кількістю випадків зараження коронавірусом у світі, проте в цій країні рівень тестування населення високий – понад 17 тисяч тестів на 1 мільйон жителів. Це приблизно 50 тисяч аналізів на день. Саме це, як розповів прем'єр-міністр Джузеппе Конте в інтерв'ю Бі-бі-сі, вже до кінця квітня дозволить послабити карантинні заходи. Крім тестування є ще один аргумент на користь планів послабити карантин: в останні 10 днів кількість людей, які перебувають у реанімаціях у критичному стані, зменшується, знижується і смертність. 8 квітня в Італії встановлено перший рекорд за кількістю тих, хто видужав.

Нові карантинні правила торкнуться не всієї країни. Ломбардія – один із епіцентрів епідемії – буде жити в тому ж режимі, що й досі, і карантин там найближчим часом не послаблятимуть. У Венето послаблення карантинних заходів відбудеться в меншому обсязі, ніж у тих регіонах, де випадків хвороби було менше.

Австрія

В Австрії епідемія коронавірусної інфекції почалася приблизно в той же час, що й в Італії, тому тут теж після великодніх свят відкрилися деякі торгові точки – наприклад, крамниці для садівників і будівельні супермаркети площею не більше ніж 400 квадратних метрів.

У неділю канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що має намір «якнайшвидше вийти з кризи і боротися за кожне робоче місце». Рівень безробіття в Австрії за час карантину сягнув рівня повоєнної ери, без роботи опинилися понад 550 тисяч громадян.

Австрійські епідеміологи підтверджують, що в їхній країні вдалося згладити криву захворюваності і зменшити число хворих на піку епідемії. Проте, цілковите повернення до колишнього життя буде поступовим. Згідно з планами уряду, про які оголосили на вихідних, із 1 травня відкриються великі торгові центри і перукарні, а в середині травня, якщо ситуація не погіршиться, запрацюють ресторани і кафе.

Австрія – в порівнянні з сусідньою Італією – реєструє значно менше випадків коронавірусу. Зараз їх 6500, більше ніж половина хворих уже одужали.

США

Навіть у державі, де кількість хворих зараз найбільша в світі, понад пів мільйона людей, а через ускладнення внаслідок зараження померло більше ніж 20 тисяч, уже почали обговорювати план поступового послаблення карантину. У Нью-Йорку, епіцентрі епідемії, Ендрю Куомо, губернатор штату напередодні припустив, що пік уже пройдений і найгірше вже позаду, оскільки зменшилися показники смертності і число хворих, яким потрібна реанімаційна допомога.

За словами Куомо, він і губернатори шести сусідніх штатів уже розробляють план щодо відновлення економічної активності. Однак це можна буде зробити після масового тестування, про початок якого поки що не оголошували.

Президент США Дональд Трамп у понеділок 13 квітня заявив, що його адміністрація розраховує вже 1 травня послабити обмежувальні заходи. Нинішній режим, оголошений Білим домом раніше, при якому рекомендується відмовитися від усіх необов'язкових поїздок, не ходити в ресторани і не збиратися одночасно в кількості більше ніж десять осіб, діє до 30 квітня.

При цьому президентські повноваження не поширюються на можливість скасування заходів, введених на рівні штатів. На запитання, чи можуть знову бути запроваджені суворі обмеження, якщо настане друга хвиля епідемії, Трамп сказав, що не виключає цього.

Чехія

У вівторок уряд Чехії оприлюднив план поступового пом'якшення карантинних заходів. 20 квітня запрацюють фермерські ринки, однак без можливості продажу готової їжі, а також ремісничі майстерні і центри з продажу старих автомобілів. Дозволять святкувати весілля чисельністю не більше ніж 10 осіб.

Через тиждень після цього відкриються інші торговельні точки, площею до 200 квадратних метрів, а в самому кінці перехідного періоду, який повинен завершитися 8 червня, – великі торгові центри. 25 травня запрацюють ресторани і кафе з терасами на вулиці, перукарні, музеї, галереї. З цього часу будуть дозволені культурні та громадські заходи чисельністю до 50 осіб.

Проте, все це буде можливо лише, якщо в найближчі два тижні не буде нового сплеску захворюваності.

У Чехії будівельні супермаркети відкрилися ще до великодніх свят: у четвер і п'ятницю минулого тижня тут були великі черги, але, згідно зі статистикою, це не спричинило сплеску рівня захворюваності (у вівторок ввечері позитивний тест на коронавірус був тільки у 52 хворих, зменшення кількості нових випадків відбувається третій день поспіль). Також минулого тижня запрацювали крамниці для велосипедистів, відкрилися спортивні майданчики на відкритому повітрі, а носіння захисних масок скасували для дітей, молодших за два роки, водіїв автобусів і трамваїв, а також хворих на аутизм.

З початку епідемії в Чехії на COVID-19 захворіли понад 6 тисяч людей, але поки що дуже мало видужали – трохи більше ніж 500. Низькі показники виявлених випадків зараження в порівнянні з іншими країнами ЄС пов'язані з тим, що суворі карантинні заходи, закриття кордонів, обов'язкове носіння масок навіть на вулиці були введені на ранньому етапі поширення інфекції.

Данія, Норвегія

У Данії на цьому тижні відкрилися дитячі садки і початкові школи. При цьому викладачам і вихователям рекомендуютьякомога більше часу проводити з дітьми на свіжому повітрі. Причина такого рішення – в необхідності забезпечити умови для повернення людей на робочі місця.

У Данії, як і в Норвегії, кількість тих, хто заразилився на коронавірус, не досягає 7 тисяч осіб. Уряд в Осло теж вирішив, що відкриє дитячі садки, щоправда, через тиждень, а з 27 квітня – початкові і середні школи. Училища і виші поки що відкриють свої двері тільки для тих, кому в цьому році потрібно здавати випускні іспити.

Німеччина, Франція, Швеція: не послабити, а посилити карантин

Швеція залишається однією з небагатьох країн Європи, де не були введені суворі карантинні заходи: школи, кафе, бари і ресторани були відкриті, проте у вівторок прем'єр-міністр цієїкраїни Стефан Лофвен заявив, що, можливо, необхідно буде запровадити обмеження, оскільки рівень смертності сягнув рекордного від початку епідемії числа –1033. При цьому в цій країні кількість хворих не перевищує 11 тисяч.

У Німеччині, як заявила канцлер Ангела Меркель, до 19 квітня послаблювати карантин не будуть, а після цієї дати все залежатиме від розвитку епідемії та рішень, які ухвалить уряд. Тут пік епідемії поки що не пройдений. Те ж стосується і Франції. У цій країні введені додаткові обмеження на виїзд за кордон (для цього потрібно отримувати спеціальний дозвіл). Вони діють до 15 квітня, але будуть, найімовірніше, продовжені.

Ще минулого тижня обмеження на пересування – поромне сполучення з Німеччиною, Швецією та Естонією – запровадили в Фінляндії, а Болгарія заборонила в'їзд на свою територію іноземців, за винятком громадян країн Євросоюзу. Незважаючи на те, що Греції вдається успішно стримувати епідемію, суворі карантинні заходи були запроваджені на островах Міконос і Тіра.

Грузія

Грузія також посилює заходи безпеки. Термін надзвичайного стану у цій країні, запроваджений 21 березня, продовжили до 10 травня. До того ж із 15 квітня режим карантину посилили в Тбілісі, Руставі, Батумі й Кутаїсі. На 10 днів буде заборонений в'їзд і виїзд із найбільших міст країни. Кількість випадків інфікування коронавірусом сягнуло у цій країні, станом на 15 квітня, 306-ти.

Україна

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив 15 квітня, що говорити про вихід із карантину в Україні поки що недоцільно.

«Зважаючи на сьогоднішній антирекорд із захворюваності, вважаю, що говорити про вихід із карантину недоцільно. Ми розглядаємо умови, за яких можливий вихід із карантину в Україні. Можу впевнено сказати: це можливо тоді, коли ми будемо бачити стійке зниження захворюваності на COVID-19», – сказав міністр під час онлайн-брифінгу в Києві.

Минулого тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що «у травні Україна має йти на роботу». «У яких умовах, у яких нових соціальних стандартах, у яких часових рамках — це ті питання, над якими уряд працює разом з аналітиками. Ми створили Раду з питань економічного розвитку України, куди ввійшли найкращі вчені та економісти зі світовими іменами», – писав прем’єр-міністр.

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