Карантин офіційно продовжили до 11 травня – рішення уряду

Кабінет міністрів продовжив карантин до 11 травня. Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні.

«Передбачається продовження терміну дії карантину до 11 травня 2020 року. Разом з цим пропонується перевезення в міському транспорті осіб, що виявили бажання бути донорами крові, тому що в нас у країні склалася напружена ситуація із запасами крові», – сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов перед ухваленням рішення.

Також уряд хоче залучати до роботи окремі категорії працівників без проходження обов’язкового медогляду, термін якого припав на період карантину.

«Тобто ми кажемо про певні категорії працівників, які зобов’язані проходити медичний огляд, але, на жаль, в умовах карантину вони не мають змоги це робити, тому ми дозволяємо прийти пізніше», – уточнив міністр.

За його словами, уряд розширює «можливості самоізоляції» – через додаток «Дія» контролювати людей, які мають ізолюватися.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня.