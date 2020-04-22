День «К»: Шмигаль назвав умови для завершення карантину

Завершення карантину залежатиме від двох умов, заявляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль. На засіданні уряду 22 квітня він заявив про подовження карантину до 11 травня, посилаючись на прогнози Національної академії наук України та Міністерства охорони здоров’я.

Шмигаль назвав день завершення карантину «Днем К», зазначивши, що він настане «за сприятливої епідеміологічної ситуації».

«Основні умови настання першого дня, який буде символізувати початок виходу з карантину, це має бути як мінімум протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання в країні має не змінюватися, мав би коливатися в межах +- 5%, не більше. Друга умова: лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менше ніж на 50%. До речі, зараз ті лікарні, які готові прийняти, заповнені хворими на COVID-19 на 10%. Важливий показник, тому що це означає, що ми сьогодні йдемо помірним сценарієм, тому що це означає, що медицина абсолютно готова приймати хворих на коронавірус», – сказав Шмигаль.

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Він додав, що після завершення карантину уряд виконуватиме чотири етапи виходу з цього режиму, хоча не вказав, які саме.​

Серед завдань уряду до 11 травня голова уряду назвав таке:

збільшення кількість тестувань на коронавірусну зворобу COVID-19, який наразі становить близько 4 700 тестувань на день

покращення в забезпеченні лікарень та лікарів усім необхідним

запровадження електронного контролю самоізоляції замість обсервації за допомогою додатку «Дія»

створення нових правил функціонування для об’єктів обслуговування населення (зокрема обов’язкове дистанціювання, обов’язковий масочний режим, постійна дезинфекцію в закладах)

«Якщо все буде добре і епідеміологічна ситуація сприятиме, 11 травня ми зможемо говорити про відкриття парків, скверів, закладів торгівлі непродовольчими товарами, частини об'єктів побутових послуг, можливо, інші пом'якшувальні заклади, які також будуть анонсовані залежно від розвитку ситуації в перших числах травня. Такі дії дозволять повернути частину людей на роботу, покращить емоційне здоров'я та дадуть старт розігріву економіки», – припустив прем’єр-міністр.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня.