НСЖУ пропонує уряду і президентові схвалити програму антикризової підтримки ЗМІ

Національна спілка журналістів України пропонує владі країни схвалити програму антикризової підтримки українських незалежних медіа, які страждають через кризу, викликану епідемією коронавірусу й карантинними обмеженнями.

«У співпраці із майже 100 редакціями напрацьовано Програму антикризової підтримки онлайн та друкованих ЗМІ, яка передбачає податкові, економічні та організаційні заходи. При цьому в НСЖУ наголошують, що варіанти антикризової підтримки ЗМІ й журналістів не просто напрацьовуються, а вже реалізовуються у різноманітних країнах – Литві, Канаді, Бельгії, Італії. В Україні ж досі не вирішене навіть питання з дозволом на роботу точок роздрібного продажу преси», – повідомили Радіо Свобода в НСЖУ.

За даними спілки журналістів, 82% українських редакцій зіткнулися з економічними труднощами, зокрема, втратою рекламодавців. Медіа змушені згортати реалізацію нових проектів, скорочувати обсяги виробництва або припиняти діяльність на час карантину. Почалися звільнення співробітників ЗМІ, зменшення заробітних плат, поширеною є практика масових неоплачуваних відпусток, наголошують у НСЖУ.

«НСЖУ пропонує невідкладно зменшити навантаження на фонд оплати праці редакцій ЗМІ. Зокрема, скасувати чи знизити удвічі ЄСВ; скасувати податок на доходи фізичних осіб для офіційно працевлаштованих працівників друкованих та онлайн-медіа; передбачити дотації на заробітну плату працівників редакції протягом карантину або відшкодування 40% фонду заробітної плати; запровадити податкові канікули для друкованих медіа до кінця 2020 року. Крім цього, пропонується встановити інші податкові пільги і продовжити їх після карантину», – йдеться в заяві.

Крім цього, НСЖУ наголошує на необхідності підтримати місцеві газети, які нещодавно були роздержавлені, перебачивши для них фінансову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень, а також надавши пільгові кредити.

«Критична ситуація на медіаринку, пов’язана з економічною кризою, прямим чином впливає на інформаційну безпеку держави і потребує негайного реагування з боку влади. Українські друковані та онлайн-медіа опинилися перед загрозою закриття. Якщо це станеться, кількість альтернативних джерел інформації, якими користуються українці, різко зменшиться. Політики та влада мають невідкладно прийти на допомогу українським медіа», – наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

У спілці повідомили, що напрацьовану програму антикризової підтримки друкованих і онлайн ЗМІ передали президентові, Кабінету міністрів і керівникам фракцій парламенту і профільних парламентських комітетів.

Станом на ранок 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19. Протягом 21 квітня отримано 467 повідомлень про нові підтверджені випадки. Загалом 424 людини вже одужали, 174 померли.

21 квітня голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що його відомство пропонує подовжити карантин до 12 травня, але водночас запровадити певні послаблення, серед них – дозволити відвідувати парки, музеї та бібліотеки, однак з дотриманням обмежень.