МОЗ пропонує продовжити карантин до 12 травня

Міністерство охорони здоров’я запропонує уряду продовжити карантин до 12 травня. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, відповідну постанову МОЗ винесе на найближче засідання уряду.

При цьому, додав Степанов, МОЗ запропонує пом'якшити карантин, зокрема дозволити відвідувати парки, музеї та бібліотеки, однак з дотриманням обмежень.

Станом на ранок 21 квітня підтвердили 6 125 випадків захворювання на COVID-19, померла 161 людина, одужали 367.