В Україні кількість підтверджених випадків COVID-19 перевищила 6 тисяч

В Україні станом на ранок 21 квітня підтвердили 6 125 випадків захворювання на COVID-19, померла 161 людина, одужали 367. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

«Усього в Україні досліджено 61 997 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 20 квітня отримано 415 повідомлень про нові підтверджені випадки», – мовиться у повідомленні.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька область – 338 випадків (18 одужали);

Волинська область – 174 випадки (13 одужали);

Дніпропетровська область – 122 випадки (9 одужали);

Донецька область – 16 випадків (6 одужали);

Житомирська область – 270 випадків (1 одужав);

Закарпатська область – 205 випадків (16 одужали);

Запорізька область – 137 випадків (17 одужали);

Івано-Франківська область – 556 випадків (27 одужали);

Київ – 892 випадки (33 одужали);

Київська область – 356 випадків (28 одужали);

Кіровоградська область – 247 випадків (17 одужали);

Львівська область – 256 випадків (26 одужали);

Луганська область – 25 випадків (3 одужали);

Миколаївська область – 41 випадок;

Одеська область – 146 випадків;

Полтавська область – 101 випадок (12 одужали);

Рівненська область – 341 випадок (21 одужав);

Сумська область – 84 випадки (10 одужали);

Тернопільська область – 435 випадків (34 одужали);

Харківська область – 77 випадків (2 одужали);

Херсонська область – 70 випадків (7 одужали);

Хмельницька область – 49 випадків (5 одужали);

Черкаська область – 186 випадків (28 одужали);

Чернівецька область – 988 випадків (31 одужав);

Чернігівська область – 13 випадків (3 одужали).

У ЦГЗ уточнили, що наразі госпіталізовано 2 036 людей, з них 97 – діти.