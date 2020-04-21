В Україні кількість підтверджених випадків COVID-19 перевищила 6 тисяч

В Україні станом на ранок 21 квітня підтвердили 6 125 випадків захворювання на COVID-19, померла 161 людина, одужали 367. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.
«Усього в Україні досліджено 61 997 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 20 квітня отримано 415 повідомлень про нові підтверджені випадки», – мовиться у повідомленні.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька область – 338 випадків (18 одужали);
- Волинська область – 174 випадки (13 одужали);
- Дніпропетровська область – 122 випадки (9 одужали);
- Донецька область – 16 випадків (6 одужали);
- Житомирська область – 270 випадків (1 одужав);
- Закарпатська область – 205 випадків (16 одужали);
- Запорізька область – 137 випадків (17 одужали);
- Івано-Франківська область – 556 випадків (27 одужали);
- Київ – 892 випадки (33 одужали);
- Київська область – 356 випадків (28 одужали);
- Кіровоградська область – 247 випадків (17 одужали);
- Львівська область – 256 випадків (26 одужали);
- Луганська область – 25 випадків (3 одужали);
- Миколаївська область – 41 випадок;
- Одеська область – 146 випадків;
- Полтавська область – 101 випадок (12 одужали);
- Рівненська область – 341 випадок (21 одужав);
- Сумська область – 84 випадки (10 одужали);
- Тернопільська область – 435 випадків (34 одужали);
- Харківська область – 77 випадків (2 одужали);
- Херсонська область – 70 випадків (7 одужали);
- Хмельницька область – 49 випадків (5 одужали);
- Черкаська область – 186 випадків (28 одужали);
- Чернівецька область – 988 випадків (31 одужав);
- Чернігівська область – 13 випадків (3 одужали).
У ЦГЗ уточнили, що наразі госпіталізовано 2 036 людей, з них 97 – діти.
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