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21 квітня 2020, Київ 10:36
Новини | Коронавірус

В Україні кількість підтверджених випадків COVID-19 перевищила 6 тисяч

В Україні станом на ранок 21 квітня підтвердили 6 125 випадків захворювання на COVID-19, померла 161 людина, одужали 367. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

«Усього в Україні досліджено 61 997 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 20 квітня отримано 415 повідомлень про нові підтверджені випадки», – мовиться у повідомленні.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька область – 338 випадків (18 одужали);
  • Волинська область – 174 випадки (13 одужали);
  • Дніпропетровська область – 122 випадки (9 одужали);
  • Донецька область – 16 випадків (6 одужали);
  • Житомирська область – 270 випадків (1 одужав);
  • Закарпатська область – 205 випадків (16 одужали);
  • Запорізька область – 137 випадків (17 одужали);
  • Івано-Франківська область – 556 випадків (27 одужали);
  • Київ – 892 випадки (33 одужали);
  • Київська область – 356 випадків (28 одужали);
  • Кіровоградська область – 247 випадків (17 одужали);
  • Львівська область – 256 випадків (26 одужали);
  • Луганська область – 25 випадків (3 одужали);
  • Миколаївська область – 41 випадок;
  • Одеська область – 146 випадків;
  • Полтавська область – 101 випадок (12 одужали);
  • Рівненська область – 341 випадок (21 одужав);
  • Сумська область – 84 випадки (10 одужали);
  • Тернопільська область – 435 випадків (34 одужали);
  • Харківська область – 77 випадків (2 одужали);
  • Херсонська область – 70 випадків (7 одужали);
  • Хмельницька область – 49 випадків (5 одужали);
  • Черкаська область – 186 випадків (28 одужали);
  • Чернівецька область – 988 випадків (31 одужав);
  • Чернігівська область – 13 випадків (3 одужали).

У ЦГЗ уточнили, що наразі госпіталізовано 2 036 людей, з них 97 – діти.

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