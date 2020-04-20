В МВС повідомили, що зроблять зі священниками, які порушили карантинні вимоги

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що планують зробити зі священниками, які під час святкування Великодня порушили карантинні обмеження.

Усі такі священнослужителі будуть притягнені до тієї чи іншої форми відповідальності, сказав він в етері телеканалу «Україна-24».

«Якщо хтось захворіє з тих парафіян, які були в храмі того дня, і, не дай Боже, помре, це може бути кримінальний термін, позбавлення волі. Якщо ніхто не захворіє, і це покаже статистика протягом найближчого тижня-півтора, – це буде штраф або умовний термін. Але ніхто полишати цього просто так не буде», – заявив Геращенко.

Раніше 20 квітня радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт повідомляв, що наразі поліція вже розпочала п’ять кримінальних проваджень у зв’язку з порушеннями в православних храмах на Великдень. При цьому, сказав він в етері «Громадського» телебачення, всі п’ять проваджень пов’язані з порушеннями у храмах Української православної церкви (Московського патріархату).

За даними МВС станом на ранок 19 квітня, в церковних заходах із нагоди Великодня, всупереч закликам влади дотримуватися карантинних обмежень, узяли участь майже 130 тисяч громадян (минулого року, коли обмежень не було, це число сягало більш ніж семи мільйонів). Уже тоді було повідомлено, що при цьому правоохоронці зафіксували 19 випадків порушення карантинних обмежень у 13 областях, найбільше з них – у Донецькій.

Найгрубіші порушення зафіксували в Почаївській лаврі на Тернопільщині і в Святогірській на Донеччині. Провадження відкрили за статтею 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Ця стаття в разі доведення вини передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

І Святогірська, і Почаївська лаври нині перебувають у користуванні українського підрозділу Російської православної церкви – УПЦ (МП). Ця релігійна організація стала єдиною в Україні, чільники якої закликали нині своїх вірян приходити на Великодні служби Божі, всупереч чинним обмеженням через поширення нового коронавірусу.

Третя лавра в Україні, Києво-Печерська, що теж є нині в користуванні УПЦ (МП), за рішенням київської влади закрита на карантин через те, що в ній десятки її ченців та інших мешканців виявилися зараженими новим коронавірусом.

Канонічна помісна Православна церква України натомість закликала вірян не йти до храмів, а приєднуватися до служб Божих онлайн чи за допомогою відеотрансляцій, а паски освячувати свяченою водою самостійно. Із таким самим закликом виступила і Українська греко-католицька церква, що є частиною католицької спільноти, але дотримується східного обряду і юліанського календаря.

Напередодні цьогорічного Великодня, 17 квітня, президент України Володимир Зеленський закликав вірян українських християнських церков східних обрядів пропустити публічне святкування Великодня 19 квітня, щоб зменшити ризик поширення коронавірусної інфекції.

Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на ранок 20 квітня становила 5 710 осіб, із них 151 людина померла, 359 одужали.

Загалом у світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджені 2 447 920 випадків коронавірусного захворювання, з них 168 500 людей від нього померли, 643 245 уже видужали.