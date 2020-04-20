(Друкуємо мовою оригіналу)

Пасхальное богослужение в Святогорской лавре на Донбассе закончилось скандалом. Кадры с множеством людей – священников и прихожан – облетели всю Украину. У президента сообщили, что надо готовиться к вспышке коронавируса в Святогорске. Полиция открыла уголовное дело.

А жители Святогорска уже подсчитывают убытки от репутационных потерь и задают резонный вопрос: о событиях в лавре все службы знали заранее, но заверили, что справятся – почему же не предотвратили скопление верующих? Кстати, в полиции их насчитали около трех сотен.

За пять дней до Пасхи руководитель Донетчины Павел Кириленко собрал представителей духовенства и полицейских. Обсуждали, как люди будут отмечать праздник во время карантина.

Отец Сергей Капитоненко, представитель Украинской православной церкви Московского патриархата, тогда сказал, что священники принимают «все необходимые меры, которые от нас требует правительство».

По возможности во всех храмах дезинфицируется, все в масках, все на разном расстоянии



Отец Сергей заявил: «Стараемся, как уж там получается. Вы уж нас простите. По возможности во всех храмах дезинфицируется, все в масках, все на разном расстоянии… Мы хоть призываем людей, объясняем, что если ты заболел, – сиди дома. Если уж кто-то придет, мы найдем возможность сделать так, и даже пасочку освятить, чтобы не нарушать санитарных норм и требований».

Важно для нас не просто по телевизору посмотреть богослужение



А за неделю до этого Арсений, наместник Свято-Успенской Святогорской лавры (это Московский патриархат), в проповеди, посвященной в том числе и коронавирусу, так обратился к верующим:

«Сегодняшний день – не время, чтобы мы бежали от Бога. Я удивляюсь, когда говорят: на базар ходить можно, ломбард открыть нужно, а вот церкви надо бы позакрывать. Как будто в церкви настолько все грязно и нечисто, что в церкви источник заражения чем-то, – в церкви источник исцелений… Господь волен исцелить в одно мгновение и душу нашу, и тело наше. Поэтому и собираемся в храмы божьи. Поэтому и важно для нас не просто по телевизору посмотреть богослужение, но участвовать в таинствах исповеди, в таинствах причастия. А это через телевизор невозможно… А утверждение, что через причастие можно заразиться, является богохульным и кощунственным, потому что через причастие мы принимаем тело и кровь Христову».

«Все знали, что лавра будет открыта» – Владимир Рыбалкин

Всю Украину облетели кадры пасхальной службы в лавре. Стрим службы вел сам храм, а показывал его телеканал NewsOne.

Владимир Рыбалкин, житель Святогорска и участник общественной организации «Стоп коррупции», записал в своем городе видео, чтобы уточнить информацию по пасхальным событиям.

Рыбалкин участвует в работе комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при исполкоме Святогорска. Эта комиссия занимается всеми мероприятиями по противодействию коронавирусу.

По словам Владимира, недели полторы назад комиссия, зная, что лавра не будет закрыта, обратилась в штаб ООС. Ведь на территории Святогорска, уточняет Владимир, есть воинские части, и военные посещают лавру. Не надо рисковать их здоровьем.

Также были обращения в областную полицию и к руководству Донецкой области.

Ожидали волевое решение со стороны области. Ведь для чего военно-гражданская администрация?



«Просили, чтобы областная администрация, и руководители ведомств сделали мероприятия по закрытию города на день проведения Пасхи – поставить какие-то блокпосты, не допустить массового посещения лавры. Фактически, ожидали волевое решение со стороны области. Ведь для чего военно-гражданская администрация? У нее есть ресурсы это сделать. В ответ получили отписки фактически, что есть постановление Кабинета министров, и его надо соблюдать, рекомендации и все прочее», – сообщил нам Рыбалкин.

Достаточно будет правоохранителей для того, чтобы обеспечить исполнение карантинных мероприятий



Также на его обращение лично ответил на брифинге руководитель полиции области Николай Семенишин: «Мы увеличили количество нарядов. Мы на соответствующие праздники предоставляем Славянскому отделу полиции еще приданные силы из области. Я думаю, что достаточно будет правоохранителей для того, чтобы обеспечить исполнение карантинных мероприятий».

Что было на Пасху

Владимир говорит, что в ту пасхальную ночь был дома. А в 5 часов утра вышел посмотреть, что же происходит.

И людей было совершенно немного



«Посмотрел, что много полиции, перекрыты дороги на лавру: въезд на мост и въезд на Татьяновку. При входе в лавру людям выдают маски. Каждому заходящему руки обрабатывали санитайзером. И людей было совершенно немного».

Владимир говорит, что такой малолюдной Пасхи в Святогорске еще не было.

Если Пасха была малолюдной, то откуда же взялись те триста человек, которых в лавре насчитали полицейские?

С 2014 года на территории лавры 320 внутренне перемещенных лиц



«С 2014 года на территории лавры 320 внутренне перемещенных лиц. Они живут в одном корпусе и кушают в одной столовой большой. Так уже 6 лет подряд. Можно писать хоть сейчас протокол за нарушение карантина», – говорит Рыбалкин.

По мнению Владимира, скандала можно было избежать, если бы и руководство лавры, и силовики приложили все усилия, чтобы обезопасить людей.

На ее глазах онлайн происходит нарушение, а полиция на это не реагирует



«Я говорю, не защищая лавру: почему говорят, что виновата лавра? Почему не говорят про бездеятельность полиции, которая обещала контролировать и не допускать нарушений. Ведь на ее глазах онлайн происходит нарушение, а полиция на это не реагирует», – говорит Владимир Рыбалкин.

«Город Святогорск – это не Лавра»

Общественник раздосадован, ведь обвинения больно ударили по репутации самого Святогорска как центра туризма на Донбассе.

Очень сложно будет потом доказать, что Святогорск – это не есть Святогорская лавра



«Я вижу, что всей Украине очень сложно будет потом доказать, что Святогорск – это не есть Святогорская лавра. Сейчас кинули грязь на вентилятор, и забрасывают весь город этим. Хотя в большинстве своем горожане, 90 процентов, находились дома. Были улицы пустые», – уверяет Владимир.

Всем, кто заходил в лавру, давали маски, но разве кто-то контролировал ношение этих масок? На сайте лавры опубликовали фото, на некоторых и взрослые, и дети выглядят так, будто и карантина никакого нет вообще.

Последствия

Полиция отчиталась, что открыла уголовное производство по статье 325 УКУ (нарушение санитарных правил и норм касательно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Максимальное наказание по этой статье – 8 лет тюрьмы.

А пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала, что надо быть готовыми к вспышке коронавируса в Святогорске уже через неделю.

Мы связались со Святогорской лаврой. Там сообщили, что все заняты в связи с Пасхой, и прокомментируют ситуацию не раньше, чем через неделю.

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