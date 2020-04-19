Речниця Зеленського: через порушення в Святогірській лаврі варто чекати спалаху коронавірусу через тиждень

Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель попередила, що через порушення під час служби Божої в Святогірській лаврі варто чекати спалаху коронавірусного захворювання в регіоні.

«Подекуди ситуація виходила з-під контролю, як, наприклад, у Святогірську на Донеччині, де в церкві, не дотримуючись правил захисту – без масок і дистанціювання, – зібралося близько 300 людей. На жаль, тепер ми маємо бути готовими вже через тиждень очікувати спалах коронавірусу COVID-19 у Святогірську», – написала вона у фейсбуці.

При цьому, зауважила вона, «статистика показує, що українці в більшості зрозуміли небезпеку епідемії коронавірусу і справді переважно святкували Великдень вдома».

«У цілому #ВеликденьВдома вимагає уважності, однак поки не становить загрози зараження у великих масштабах», – вважає Мендель.

Поліція Донеччини повідомила, що розпочала кримінальне провадження через порушення карантинних вимог у Святогірській лаврі, яка нині перебуває в користуванні українського підрозділу Російської православної церкви – УПЦ (МП).

«У Святогірській Свято-Успенській лаврі зафіксовано зібрання людей у кількості 300 осіб, при цьому не було дотримано соціальну дистанцію й інших правил карантину. За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням)», – поінформували в поліції.

Так звана УПЦ (Московського патріархату) стала єдиною релігійною організацією в Україні, чільники якої закликали нині своїх вірян приходити на Великодні служби Божі, всупереч чинним обмеженням через поширення нового коронавірусу. Канонічна помісна Православна церква України натомість закликала вірян не йти до храмів, а приєднуватися до служб Божих онлайн чи за допомогою відеотрансляцій, а паски освячувати свяченою водою самостійно. Із таким самим закликом виступила і Українська греко-католицька церква, що є частиною католицької спільноти, але дотримується східного обряду і юліанського календаря.

Загалом, повідомила поліція, в Донецькій області було зареєстровано чотири факти, коли в культових спорудах перебувало понад 10 людей або вони були без захисних масок. За трьома іншими випадками, крім Святогірської лаври, «наразі триває ретельне вивчення матеріалів, після чого їм буде надано правову оцінку», заявили в поліції, не уточнивши, про які саме храми йдеться.

Загалом в Україні, за даними поліції, зафіксовано випадки присутності понад 10 вірян у храмах, у тому числі без засобів індивідуального захисту, в 19 культових спорудах на території 13 областей. Поліцейські склали три адміністративні протоколи і розпочали одне кримінальне провадження, згадане вище. Ідеться про чотири порушення в Донецькій області, по два – в Дніпропетровській і Запорізькій, по одному – в Києві, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Рівненській, Одеській, Тернопільській, Харківській, Черкаській і Чернігівській областях.

«Решта матеріалів ретельно вивчається для прийняття законного рішення. Поліція продовжує працювати в посиленому режимі», – заявили в поліції.

Як уточнили в МВС, адміністративні протоколи за статтею про порушення правил карантину людей вже склали в Запорізькій, Рівненській і Чернігівській областях.

Напередодні цьогорічного Великодня, 17 квітня, президент України Володимир Зеленський закликав вірян українських християнських церков східних обрядів пропустити публічне святкування Великодня 19 квітня, щоб зменшити ризик поширення коронавірусної інфекції.

Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на ранок 19 квітня становить 5 449 осіб, із них 141 людина померла, 347 одужали.

Загалом у світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджені 2 356 475 випадків коронавірусного захворювання, з них 162 070 людей від нього померли, 604 615 уже видужали.