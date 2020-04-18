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18 квітня 2020, Київ 18:31
Новини | Коронавірус

У Дніпрі відкрили справу через порушення правил карантину в кафедральному соборі УПЦ (МП)

Справу відкрили через скупчення людей у церкві на вечірній службі 17 квітня

У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження через порушення правил карантину кафедральним Свято-Троїцьким собором УПЦ (МП). Про це повідомили в пресслужбі обласної поліції.

Справу відкрили через скупчення людей у церкві на вечірній службі 17 квітня. Провадження розпочали за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил).

Кафедральний Свято-Троїцький собор УПЦ (МП) у Дніпрі
Кафедральний Свято-Троїцький собор УПЦ (МП) у Дніпрі

На сайті Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП) йдеться, що того вечора в соборі службу провів керуючий Дніпропетровською єпархією, митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней.

Раніше голова Дніпропетровської ОДА й очільники обласної поліції закликали дніпрян свякувати Великдень вдома.

Голова ОДА Олександр Бондаренко рекомендував жителям області з 13:00 суботи до 6:00 понеділка не виходити з дому.

У Дніпрі ж місцева влада запровадила обмеження на пересування транспортом. З 13:00 суботи до 18:00 понеділка. Навіть працівники «критичної інфрастури», аби їхати на роботу, окрім спецпропуску у ці дні, мають показувати довідку з місця праці із зазначеними годинами робочого дня. Як пересвідчилася кореспондентка Радіо Свобода, заборона вже діє.

Станом на день 18 квітня на Дніпропетровщині лабораторно підтверджені 107 випадків коронавірусної інфекції.

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