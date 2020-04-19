В Україні зафіксували 343 нових хворих на COVID-19

Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні зросла на 343, повідомляє Центр громадського здоров’я вранці 19 квітня. Загальна кількість випадків зросла до 5 449, з них 141 – летальний. Водночас 347 пацієнтів одужали.

Відтак, за даними ЦГЗ, за добу від хвороби померло восьмеро людей.

Найбільше випадків зафіксовано в Чернівецькій (889), Івано-Франківській (480), Тернопільській (390) областях, а також у Києві – 801 хворий.

За статистикою ЦГЗ, амбулаторно лікуються 3 617 пацієнтів, 273 з них – діти. Госпіталізовано 1 832 людини, серед них 85 дітей. Серед померлих переважають люди віком від 50 років – у Центрі їх частку оцінюють у 86%.